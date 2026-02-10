MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi hämmästeli SM-liigassa menestysehdokkaaksi nousseessa KooKoossa viime viikonloppuna nähtyä käännettä.

Jouko Myrrän luotsaama KooKoo on ollut yksi kuluvan kauden yllättäjistä. Kouvolalaisryhmä on vahvalla pelisapluunallaan pyörinyt koko kauden ajan kärkikahinoissa.

Perjantaina se nousi hetkellisesti jopa sarjakakkoseksi, kun se kaatoi Ilveksen 3–1 Nokia Arenassa. Karri Kivi kutsuu tuota ottelua "identiteettipeliksi".

– Se, mikä siinä yllätti, oli se, että KooKoo pysyi siinä omassa identiteetissään hienosti, mutta Ilves rupesi mukautumaan KooKoon peliin. Heillä se peli meni oikein hätäilyksi. Se oli kevättä ajatellen aika jännä asia, Kivi aloittaa.

4:51 Maalikooste: Ilves taipui KooKoolle SM-liigan huippupelissä viime perjantaina.

Asiantuntijan mukaan KooKoo on pelannut hienosti läpi kauden päästä päähän -jääkiekkoaan. Myrrä on vastannut hyökkäyspelistä, apuvalmentaja Tuukka Poikonen puolustuksesta.

– He ovat erittäin fiksusti tähän mennessä säädelleet peliään johtoasemassa. He ovat ottaneet trapin käyttöön juuri niin kuin pitääkin eli pelin mukaisesti. Ja nimenomaan johtoaseman suojelussa.

"Joskus voitto on liian maukas"

5:24 Maalikooste: KooKoo menetti otteensa viime lauantain Lukko-ottelussa.

Matka Tampereelta Kouvolaan näytti kuitenkin sekoittaneen KooKoon.

– Joskus voitto on liian maukas, Kivi linjaa.

KooKoo antoi lauantain kotipelissään aloitteen Lukolle, mikä yllätti Kiven täysin. Asiantuntijan mielestä sekä valmennuksella että pelaajilla oli selvästi liian hyvä olo Ilves-voitosta.

– Noin valjua KooKoota en ole nähnyt. Kaikki meni vähän kuin yhdellä kädellä.

– Heti se kapsahti!

KooKoo luopui identiteetistään, joka on Kiven mielestä nostanut joukkueen vakavaksi finaaliehdokkaaksi keväälle.

– Hekin saivat nyt hyvän opin, että miten nopeasti se (peli) katoaa, Kivi summaa.

KooKoon kausi jatkuu Sport-kotiottelulla tiistaina.