Suomen NHL-miehistön odotettu ensiesiintyminen päättyi väkevästä alusta huolimatta lässähdykseen Slovakiaa vastaan.

Suomi joutui tappiolle avauserässä ja nousi Eeli Tolvasen maalilla tasoihin toisessa, mutta täysin puutteelliseksi jäänyt kiri kääntyi lopulta 1–4-tappioksi.

Nyt Leijonat on heti tukalassa tilanteessa, sillä suoran puolivälieräpaikan tuova lohkovoitto vaatii jo Ruotsi-voittoa ja Slovakian epäonnistumisia seuraavissa peleissä. Samalla kaavio vaikeutui muutenkin huomattavasti.

– Valmennus Antti Pennasen johdolla olisi ilman muuta tarvinnut tästä voiton, koska nyt alkaa sitten se pälyily, kun on kahdet vaisut turnaukset alla. Siksi se oli nyt aika rankka tappio, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi painottaa.

Pelillisesti ottelu ei kuitenkaan ollut Suomelta huono. Viimeistelyssä ei vain kiekko uponnut toivotulla tavalla sisään. Oma kysymyksensä on, mitä päätöserässä tapahtui, mutta suurimman osan ottelusta Leijonat oli pelin päällä.

– Vaaralliset maalipaikat olivat Suomelle 11–3. Ja kaikki maalipaikat 19–8, Kivi toteaa omasta kirjanpidostaan.

– Ne tulivat vielä ihan oikeille jätkillekin. Artturi Lehkonen oli tosi terävä, ja Roope Hintzille tuli paikkoja, mutta kun ei vain mennyt, niin ei se tarvinnut mitään muuta.

Leijonat törmäsi myös vahvaan maalivahtipeliin, kun AHL-torjuja Samuel Hlavaj pysäytti peräti 39 laukausta. Myös edellisissä olympialaisissaan mellastanut Juraj Slafkovsky oli jälleen pitelemätön kahdella maalillaan. Avausmaalissa hän sai tosin apuja Mikko Lehtosen harhasyötöstä ja kolmannessa kiekko livahti hiukan helpohkosti kaukaa Juuse Saroksen vartioimaan maaliin.

Kivi näkee Pennasen valmistautuneen lyhyeen turnaukseen oikeilla päätöksillä.

– Tämä on niin lyhyt rykäisy, joten Pennanen oli tehnyt hyviä päätöksiä, että hän peluuttaa itse hyökkääjät, Ville Peltonen pakit, Mikko Manner on alivoimamies ja Tuomo Ruutu ylivoimamies taustalla.

– Se, että hän peluuttaa itse hyökkääjät, sillä pääsee liidaamaan joukkuetta helkutin paljon paremmin tällaisessa tilanteessa. Treenejä ja pelejä on niin vähän, että päävalmentajan täytyy ottaa homma haltuun, Kivi sanoo.