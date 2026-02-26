Huomenta Suomen Kiekkoraati perkasi torstaina TPS:n sekavaa tilaa kriittisellä otteella. MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi jakaa pyyhkeitä turkulaisten valmennus- ja seurajohdolle.
Takavuosien menestysseura TPS on ollut viime vuodet sekavassa tilassa. Turbulenssi on ollut kovaa niin urheilullisesti kuin seurajohdollisestikin.
Viime kauden päätteeksi TPS puhdisti johto- ja valmennusporrastaan merkittävästi, kun päävalmentaja Tommi Miettinen ja urheilujohtaja Rauli Urama saivat potkut.
Valmennustiimiin palkattiin kovien meriittien miehiä, kun päävalmentajaksi asteli Toni Söderholm apuluotseinaan Mikko Koivu ja Sami Salo.
Vaikka auktoriteettia penkin takaa pitäisi löytyä, on Turussa kuohunut kulisseissa myös tällä kaudella. TPS kertoi aiemmin tällä viikolla, että joukkueen kapteeni ja tähtipuolustaja Tarmo Reunanen jatkaa uraansa Sveitsissä.