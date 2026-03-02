MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu teki Porin Ässistä huolestuttavan huomion.

Vielä syksyllä jopa SM-liigan kärjessä keikkunut Ässät on kauden edetessä valahtanut kauas kärkisijoista. Toistaiseksi Ässät on kuitenkin majaillut turvallisella kahdeksannella sijalla, mutta kehno nykyvire voi vielä sekoittaa pakkaa.

Seitsemästä viime pelistään peräti viisi hävinnyt Ässät on seitsemän pistettä Kiekko-Espoota ja kahdeksan pistettä vahvavireistä Pelicansia edellä.

Runkosarjaa on pelaamatta joukkueesta riippuen 5-7 ottelua, joten paikka kahdeksan joukossa ei ole vielä täysin kirkossa kuulutettu.

MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu laukoi porilaisseuran kannalta huolestuttavaa tekstiä porilaisseuran nykytilanteesta 1–4-kotitappioon päättyneen lauantaisen HIFK-ottelun jälkeen.

– Olen tosi huolissani, sillä silmämääräisesti ja tilastollisesti tuo joukkue on huonoin, joka on menossa pudotuspeleihin. Ja että lauantain pelin jälkeen sanotaan, ettei oltu ihan valmiita. Sellainen luovuttaminen tai apatia tuosta henkii. Jotain täytyy muuttaa, Joensuu pohtii.

– En usko, että se on ihan pikku juttu. Kimpassa pitäisi jotain keksiä, Joensuu jatkaa.