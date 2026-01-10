Vaasan Sportin päävalmentaja Jussi Tapio heitti letkautuksen.

Mikkelin Jukurit haki lauantaina jääkiekkoliigassa vierasvoiton sarjajumbo Sportista maalein 3–1.

Vaasalaisten päänvaivana oli jälleen Jukurien maalivahti Evan Buitenhuis, jonka Sport on onnistunut ohittamaan tällä kaudella vain kaksi kertaa kolmessa ottelussa.

Buitenhuis on torjunut kolmessa Sportista ottamassaan voitossa yhteensä 64 kertaa ja pitänyt maalinsa puhtaana kertaalleen.

Maalipaikkoja Sportilla kuitenkin oli lauantaina riittävästi ottelun voittamiseksi. Esimerkiksi toisessa erässä hyökkääjät Philip Granath ja Miika Tiihonen pääsivät nokikkain Buitenhuisin kanssa, mutta maalit jäivät tekemättä.

Sportin toisen erän hyvän vaiheen katkaisivat erän lopulla otetut useat peräkkäiset jäähyt. Puolustaja Ludvig Claesson sai huitomisensa lisäksi protestoinnista kaksiminuuttisen käytösrangaistuksen. Hetkeä myöhemmin myös Tiihonen sai kaksiminuuttisen käytösrangaistuksen.

Sportin päävalmentaja Jussi Tapio ei ollut järin ilahtunut pelin jälkeen.

– Eipä pelistä ole oikein sanottavaa. Loppuu omat ja vaimonkin rahat, jos nyt tässä avautuu, Tapio heitti mukaillen Juhani Tammisen takavuosien sanoja.