MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nostaa Tapparan tähtihyökkääjän Benjamin Rautiaisen jo Leijonien MM-joukkueeseen.

20-vuotias Rautiainen on ollut käynnissä olevan SM-liigakauden kirkkain tähti. Lahjakas nuorukainen on takonut 37 ottelussa hurjat 52 (15+37) pistettä ja hänen pisteputkensa on venähtänyt 11 ottelun mittaiseksi.

MTV Urheilun Karri Kivi on valmis nostamaan Rautiaisen Leijonien MM-joukkueeseen jo näillä näytöillä.

– Rautiainen on kyllä sitten sellaisessa kunnossa, että rupeaa olemaan jo MM-kisapelaaja. On sen tason jätkä, että tuollainen kannattaisi ilman muuta ottaa, jos vain pysyy terveenä, Kivi hehkuttaa.

– Niin hallitseva pelaaja. Joka vaihdossa, kun hän saa laatan, hän luo jotain. Hän on niin vaarallinen jätkä.

Rautiainen on noussut ryminällä SM-liigan ykköstähdeksi ja loistaa kaukalossa monipuolisuudellaan. Varsinkin yhdellä osa-alueella Rautiainen on koko sarjan paras.

– Paras syöttäjä SM-liigassa. Hän löytää niin pienestä kolosta. Jos siinä on kiekon mentävä kolo, hän pistää sen siitä. En tiedä, pistääkö se välillä luistimen terän välistäkin pikkulätyn. On niin silmiä hivelevää se syöttely, Kivi ylistää.