Poliisi on päättänyt Helsingin syyskuisen parveketurman tutkinnan, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja.

Viisikymppinen nainen putosi kerrostalon parvekkeelta ja kuoli. Poliisi epäili naisen avopuolisoa taposta. Poliisi ei kuitenkaan löytänyt riittävästi näyttöä.

Mies on kiistänyt rikoksen.

Parvekkeelta putoamiselle ei löytynyt silminnäkijöitä. Poliisi sanoo, että tapaus oli vaikeasti selvitettävä. Poliisin mukaan onnettomuutta tai rikosta ei voitu sulkea pois.

Tutkinnan päättämisestä kertoi ensin Svenska Yle.

Viisikymppinen mies vangittiin syyskuussa, mutta hänet vapautettiin lokakuussa, koska vangitsemiselle ei enää ollut erityisiä edellytyksiä.