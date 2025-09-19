Mies on parveketurmaan liitetyn asunnon asukas.
Poliisi vaatii vangittavaksi Helsingin Hietalahden epäillystä parveketaposta 59-vuotiasta miestä.
Noin viisikymppinen nainen kuoli keskiviikkona alkuillasta pudottuaan parvekkeelta viidennestä kerroksesta.
Vangittavaksi vaadittu mies oli asunnon toinen asukas.
Nainen oli MTV:n tietojen mukaan ollut töissä Yleisradiolla.
Poliisi tutki asiaa ensin onnettomuutena, mutta kertoi perjantaina tutkivansa asiaa tappona.
Onnettomuutta ei voida myöskään nyt sulkea pois, tutkinnanjohtaja Juha Piippo sanoi MTV:lle perjantaina.
– On mahdollista, että tulee jotain seikkoja ilmi, että rikosepäily hälvenee, Piippo sanoo MTV:lle.
Piippo ei suostunut perjantaina kommentoimaan sitä, oliko pidätetty mies asunnossa asunut mies vai joku ulkopuolinen.
Helsingin käräjäoikeudesta saatujen tietojen mukaan Piippo kuitenkin esittää asunnossa asunutta miestä vangittavaksi epäiltynä taposta.
Rikostaustaa
59-vuotiaalla miehellä on MTV:n selvityksen mukaan rikostaustaa.
Miehellä on tuomiot petoksesta ja ampuma-aserikoksesta vuosilta 2020 ja 2019.
Ampuma-aserikoksessa oli kyse siitä, että hän oli säilyttänyt asettaan ampuma-aselain vastaisesti jättämällä aseen pysäköityyn autoon.
Petoksessa oli kyse siitä, että mies oli erehdyttänyt Kelaa maksamaan hänelle perusteettomasti tukia noin 10 000 euron arvosta.