Suomi aikoo keskeyttää Venäjän kanssa solmitun verosopimuksen soveltamisen.
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti päättäisi soveltamisen keskeyttämisestä 1. heinäkuuta alkaen.
Muutoksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Venäjä ilmoitti jo vuonna 2023 keskeyttävänsä sopimuksen eräiden määräysten soveltamisen vastalauseena EU-maiden asettamille talouspakotteille.
Suomi on toistaiseksi soveltanut sopimusta yksipuolisesti. Sopimus solmittiin alun perin vuonna 1996 ja sitä päivitettiin vuonna 2002.