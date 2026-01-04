Tunnistetuista uhreista 11 on alaikäisiä. Ulkomaalaisten kuolleiden joukossa on useita italialaisia.
Sveitsissä viranomaiset ovat jatkaneet Crans-Montanassa tapahtuneen vuodenvaihteen baaritulipalon uhrien tunnistamista. Tuoreeltaan tunnistettujen uhrien joukossa on useita ulkomaisia.
Tulipalon 40 kuolonuhrista 24 on nyt tunnistettu.
Aiemmin kerrottiin kahdeksan sveitsiläisen tunnistamisesta, ja tänään viranomaiset kertovat tunnistaneensa 10 uutta sveitsiläisuhria sekä kuusi ulkomaalaista.
11 alaikäistä
Ulkomaalaisuhreista kaksi oli 16-vuotiaita italialaisia, yksi 39-vuotias ranskalaismies, yksi Italian ja Arabiemiraattien 16-vuotias kaksoiskansalainen, yksi 18-vuotias romanialainen ja yksi 18-vuotias turkkilainen.
Tulipalossa lisäksi loukkaantui yli sata ihmistä.
Sveitsissä on aloitettu rikostutkinta tuhoisan tulipalon tapahtumapaikkana olleen baarin kahdesta omistajasta.
Hiihtokeskuksessa sijaitsevan baarin omisti ja sitä johti ranskalainen pariskunta. Heitä epäillään kuolemantuottamuksesta, vammantuottamuksesta ja tulipalon aiheuttamisesta huolimattomuudella.