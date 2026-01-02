Noin 50 Sveitsin uudenvuoden tulipalossa loukkaantunutta on siirretty muihin Euroopan maihin, kertovat viranomaiset.

Viranomaisten mukaan uudenvuoden tulipalo Sveitsin Crans-Montanassa aiheutui todennäköisesti sädesuihkukynttilöistä.

Ranskalaiselle BFM TV -uutiskanavalle lähetetyt kaksi valokuvaa näyttävät mahdollisesti ratkaisevat hetket tulipalon syttymisestä sveitsiläisessä Crans-Montanan hiihtokeskuksen Le Constellation -baarissa uudenvuodenaattona.

Yhdessä kuvassa näkyy, miten katon lähellä pidetään kuohuviinipulloja, joissa on sädesuihkukynttilöitä. Samaisessa kuvassa katon vaahtomuovi näyttää syttyvän tuleen.

Ylen mukaan baarin katto oli vuorattu melua vaimentavalla vaahtomuovilla, joka näyttää roihahtaneen herkästi tuleen, ja jota pitkin liekit saattoivat levitä nopeasti.

Toisessa kuvassa baarin asiakas on toisen asiakkaan harteilla ja molemmilla on käsissään kuohuviinipullot sädesuihkukynttilöineen.

Kuvien aitoutta ei ole vielä vahvistettu. Yle kertoo kuitenkin löytäneensä useita muita kuvalähteitä, joiden mukaan baarin sisustus ja pinnoitukset näyttävät samanlaisilta kuin kyseisissä kuvissa.