Hiihtokeskuksen baarissa Crans-Montanassa syttyi uudenvuodenyönä tulipalo, jonka seurauksena kymmeniä ihmisiä on kuollut ja yli sata loukkaantunut.
Sveitsin ravintolapalossa on loukkaantunut myös Suomen kansalainen, kerrotaan STT:lle ulkoministeriöstä.
Ministeriöstä ei kommentoida, miten vakavasti henkilö on loukkaantunut. Tiedon on vahvistanut ministeriölle paikallinen poliisi.
"Yksi Sveitsin historian pahimmista tragedioista"
Hiihtokeskuksen baarissa syttynyt tulipalo aiheutti ainakin 40 ihmisen kuoleman. Aiemmin kerrottiin, että loukkaantuneita on 119, joista 113 on viranomaisten mukaan tunnistettu. Joukossa on useita kansallisuuksia.
Viranomaisten mukaan palo aiheutui todennäköisesti sädesuihkukynttilöistä.
Sveitsin uusi presidentti Guy Parmelin pitää tapausta "yhtenä Sveitsin historian pahimmista tragedioista".
Paikallisen poliisin mukaan uhrien tunnistamisessa saattaa kestää useita päiviä tai jopa viikkoja. He edustavat useita eri kansallisuuksia.
Ranskan ulkoministeriö ilmoitti, että loukkaantuneiden joukossa on vähintään yhdeksän ranskalaista. Kahdeksan muuta on edelleen kadoksissa. FC Metzin 19-vuotias pelaaja on yksi vakavasti palovammoja saaneista loukkaantuneista.
Tapahtunutta tutkitaan onnettomuutena.