Tulipalon ensimmäiset tunnistetut kuolonuhrit olivat 16–21-vuotiaita.



Sveitsissä on aloitettu rikostutkinta vuodenvaihteen tuhoisan tulipalon tapahtumapaikkana olleen baarin kahdesta omistajasta.

Baarin omisti ja sitä johti ranskalainen pariskunta. Heitä epäillään kuolemantuottamuksesta, vammantuottamuksesta ja tulipalon aiheuttamisesta huolimattomuudella, kertovat poliisi ja Valais'n kantonin syyttäjänvirasto lausunnossaan.

Crans-Montanan hiihtokeskuksessa sijaitsevassa baarissa syttyi uudenvuodenyönä tulipalo, jossa kuoli noin 40 ihmistä ja loukkaantui yli sata.

Valais'n kantonin syyttäjä Beatrice Pilloud on kertonut tutkijoiden selvittävän, täyttikö baari turvallisuusvaatimukset. Toinen kuultavina olevista baarin johtajista on vakuuttanut sveitsiläismedioille, että kaikkia turvallisuusmääräyksiä on noudatettu.

Pilloud sanoi perjantaina toimittajille, että palo sai tuolloisten tietojen mukaan todennäköisesti alkunsa samppanjapulloihin kiinnitetyistä sädesuihkukynttilöistä, joita oli nostettu liian lähelle kattoa. Sädesuihkukynttilät ovat tähtisadetikkua muistuttavia kipinöiviä kynttilöitä.

Ensimmäiset kuolonuhrit tunnistettu

Poliisi kertoi aiemmin tänään, että palon ensimmäiset kuolonuhrit on tunnistettu. Valais'n kantonin poliisin mukaan ensimmäiset tunnistetut kuolonuhrit olivat 21-vuotias nainen, 18-vuotias mies, 16-vuotias tyttö ja 16-vuotias poika.

Sveitsin viranomaiset ovat varoittaneet, että kuolonuhrien tunnistaminen voi kestää päiviä. Omaiset ja ystävät ovat epätoivoisesti pyrkineet etsimään läheisiään esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

Vakavia palovammoja saaneita ihmisiä on toimitettu Sveitsin lisäksi lähimaiden sairaaloihin saamaan kiireellistä hoitoa. Haavoittuneita ja loukkaantuneita on yhteensä yli sata, ja heistä valtaosan vammat ovat vakavia. Suurin osa heistä on alueellisen poliisin edustajan mukaan saatu tunnistettua.

Monet uhreista ovat ulkomaalaisia, sillä Crans-Montanan hiihtokeskus on kansainvälisesti suosittu lomakohde. Poliisin aiemmin antamien tietojen mukaan haavoittuneista ja loukkaantuneista noin 70 oli sveitsiläisiä. Lisäksi joukossa oli muun muassa ranskalaisia, italialaisia ja serbialaisia.

Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle perjantaina, että yksi loukkaantuneista on Suomen kansalainen. Vammojen vakavuutta ministeriö ei kommentoinut.

Palopaikan liepeillä muistokynttilöitä

Hiihtokeskuksen baarissa uudenvuodenyönä tapahtuneen tulipalon uhrien muistoksi on tuotu kynttilöitä, kukkia ja viestejä. Lähelle baaria syntyneellä muistopaikalla vierailleet ovat viesteissään muun muassa toivoneet rohkeutta uhrien perheille.

Uhreille on suunnitteilla useita muistojumalanpalveluksia. Yksi on määrä järjestää lauantai-iltana Crans-Montanassa.