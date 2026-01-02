Jopa 40 ihmisen uskotaan kuolleen Crans-Montanan hiihtokeskuksessa baarissa tapahtuneessa tulipalossa.

Le Constellation -baarissa Sveitsissä uutenavuotena sattuneen räjähdyksen ja tulipalon syy ei ole vielä tiedossa.

Paikallista aikaa noin puoli kahdelta aamuyöllä tapahtuneessa onnettomuudessa loukkaantui noin 115 ihmistä. Uutistoimisto Reuters julkaisi varhain perjantaina silminnäkijän kuvaaman videon, joka näyttää tulipalon alun hetket.

Baarin katossa kytevä palo levisi nopeasti, mutta videon perusteella moni juhlija jäi kuvaamaan tilannetta sen sijaan, että olisi hakeutunut heti turvaan. Myöhemmin videolla näkyy myös paniikinomaisia evakuointihetkiä.

Lue myös: Sveitsin tuhoisan baaripalon taustalla mahdollisesti vaarallinen ilmiö

Sveitsiläisen Blick-lehden mukaan palon syttymissyyksi on ounasteltu pyroteknisiä efektejä, mutta varmaa tietoa asiasta ei vielä ole. Ranskalaislehti BFM:n haastattelemien silminnäkijöiden mukaan tulipalo olisi puolestaan saanut alkunsa samppanjapulloon asetetuista syntymäpäiväjuhlintoihin käytetyistä säihketikuista, jotka osuivat baarin kattoon.