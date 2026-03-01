Asiantuntijat uskovat, että Yhdysvallat ja Israel näkivät aikansa koittaneen Iranin kanssa. Vallanvaihto kuitenkaan tuskin etenee ilman verenvuodatusta.

Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät varhain lauantaina Iraniin, mikä on johtanut nopeasti kärjistyneeseen ja poikkeuksellisen räjähdysherkkään tilanteeseen Lähi-idässä.

Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei on kuollut, ja valtaa yritetään siirtää jo tänään.

– Siellä on tällainen kolmen hengen joukko, jolle siirretään korkeimman johtajan tehtävät väliaikaisesti tässä kohtaa, sanoo MTV Uutisten ulkomaan toimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.

Irania johtavat siirtymäkaudella presidentti Masoud Pezeshkian, maan oikeuslaitoksen johtaja Gholamhossein Mohseni Ejei sekä korkea-arvoinen virkamies maan oikeusneuvostosta.

Iranin johto yritti aluksi kiistää korkeimman johtajan kuoleman, mutta tieto on nyt vahvistettu myös virallisesti.

Vallanvaihto tapahtuu tilanteessa, jossa Iran on jo valmiiksi heikentynyt sisäisten levottomuuksien, talousongelmien ja kansainvälisten pakotteiden vuoksi.

Ajoitus ratkaiseva – Iran heikkona ja ydinohjelma pitkällä

Asiantuntijoiden mukaan iskujen ajoitus ei ole sattumaa.

– Yhdysvalloissa on varmasti ajateltu, että nyt Iran on ylipäätään heikkona, Kivimäki toteaa.

– Siellä on jo vuosi sitten ollut nämä edelliset iskujen sarjat, nyt siellä on ollut veriset mielenilmaukset ja niiden tukahduttaminen vuodenvaihteessa, pakotteet, talousongelmat. On varmasti ajateltu, että nyt jos koskaan, time is now.

Kivimäki muistuttaa, että aika on toki Yhdysvalloille siinäkin mielessä herkullinen, että se siirtää katsetta pois sisäpoliittisesta kuohunnasta Epstein-asiakirjoihin liittyen.

Yksi keskeinen syy on kuitenkin Iranin pitkälle edennyt ydinohjelma.

– Jos halutaan estää, että Iran ei tule koskaan saamaan ydinasetta, siihen pitäisi reagoida nyt, Kivimäki arvioi.

Ulkopoliittisen instituutin asiantuntija Heidi Huuhtanen muistuttaa, että Yhdysvaltojen tavoitteena on ollut sekä Iranin sotilaallisen kapasiteetin tuhoaminen että poliittisen johdon vaihtaminen.

– Tässä on nähtävissä pidempi jatkumo. Jo usean vuoden ajan Yhdysvallat ja Israel ovat ajaneet politiikkaa, joka muuttaa aluetta radikaalisti. He ovat iskeneet Irania tukeviin aseellisiin ryhmiin, jotka ovat pitäneet valtaa usealla alueella, kuten Gazassa ja Libanonissa. Lisäksi Syyriassa on tapahtunut vallanvaihto, jossa Iran on joutunut vetäytymään.

Olivatko aiemmat neuvottelut rehellisiä?

Ennen iskuja käytiin neuvotteluja Iranin ydinohjelmasta, mutta niiden vilpittömyyttä on kyseenalaistettu.

– On hyvä kysymys, kuinka rehellistä se neuvottelu on ollut, Kivimäki huomauttaa.

– Tästähän on myös sanottu, että koko tämä neuvotteluprosessi Genevessä ja Omanissa on sisältänyt tällaista ikään kuin sumutusta. Samaan aikaan kun on neuvoteltu, nämä Yhdysvaltain isot lentotukialukset, muun muassa maailman suurin lentotukialus Gerald Ford, on ajettu sinne asemiin.

Huuhtasen mukaan Oman toimi välittäjänä neuvotteluissa, ja kertoi hieman ennen iskuja Iranin olevan valmis laskemaan uraanin rikastusasteen nollaan ja hyväksymään kansainvälisen monitoroinnin.

– Näkisin tämän ydinasekysymyksen vain yhtenä pienenä osa-alueena, koska Iranin puolustuspolitiikka ja doktriini on aina perustunut kahteen asiaan: forward defense -ajatteluun, jossa viedään Iranin puolustus rajojen ulkopuolelle muihin maihin, ja ydinasepelotteeseen, Huuhtanen sanoo.

– Nämä ovat osa alueita, jotka halutaan ajaa alas Iranin muun sotilaallisen kapasiteetin lisäksi.

Sisäiset levottomuudet todennäköisiä

Asiantuntijat pitävät mahdollisena, että Iranin sisällä nähdään lisää poliittisia salamurhia ja iskuja uutta johtoa vastaan, erityisesti vallankumouskaartia kohtaan.

– On täysin mahdollista, että vallankumouksellisuus kadulla alkaa uudelleen, se on jopa todennäköistä, Huuhtanen arvioi.

Myös eri kurdiryhmät ovat aktivoituneet ja pyrkivät luomaan itsehallintoaluetta sekä ajamaan alas Iranin hallintoa.

– Mutta se vallankumouksen ja tämän hallinnon kaatumisen todennäköisyys on ainakin tässä vaiheessa aika pieni. Todennäköisempää on tämän hallinnon sisällä tapahtuva, ehkä vallankumouskaartille siirtyvä valta, Huuhtanen arvioi.