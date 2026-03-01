Reza Pahlavin mukaan pyrkimykset nimittää seuraaja juuri kuolleelle Iranin ylimmälle johtajalle ovat tuhoon tuomittuja.

Iranin viimeisen shaahin pojan Reza Pahlavin mukaan Iranin nykyhallinto on tullut tiensä päähän.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi myöhään lauantaina, että Iranin ylin johtaja, ajatollah Ali Khamenei oli kuollut. Iranin valtiollinen televisio vahvisti Khamenein kuoleman varhain sunnuntaina.

– Hänen (Khamenein) kuolemansa myötä islamilainen tasavalta on käytännössä tullut tiensä päähän ja joutuu pian historian romukoppaan, Pahlavi kirjoitti viestipalvelu X:ssä viitaten Iraniin sen virallisella nimellä.

Nainen piteli Trumpia kiittelevää kylttiä ihmisten kerääntyessä juhlistamaan Yhdysvaltojen ja Israelin Iraniin tehtyjä iskuja Los Angelesissa, Kaliforniassa lauantaina.AFP / Lehtikuva / MARIO TAMA

Pahlavin mukaan pyrkimykset nimittää seuraaja Khameneille ovat tuhoon tuomittuja.

Hän kehotti Iranin asevoimia, turvallisuusjoukkoja ja lainvalvontaviranomaisia liittymään osaksi muutosprosessia Iranissa.

Pahlavi kehotti iranilaisia "pysymään valppaina" toistaiseksi.

– Aika mittavalle ja päättäväiselle läsnäololle kaduilla on hyvin lähellä, hän sanoi.

– Yhdessä, yhtenäisinä ja järkkymättöminä, me varmistamme lopullisen voiton ja juhlimme Iranin vapautta kotimaassamme, hän sanoi.

Pahlavi valmis johtamaan siirtymää

Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin lauantaiaamuna Suomen aikaa. Iran on vastannut iskuihin laajasti iskemällä Israeliin sekä Yhdysvalloille tärkeisiin sotilaallisiin kohteisiin Persianlahdella ja muualla Lähi-idässä.

Pahlavi kiitti Trumpia hyökkäyksestä Washington Postissa julkaistussa kirjoituksessa ja sanoi jälleen olevansa valmis johtamaan siirtymää uuteen Iraniin.

Pahlavi on maalannut itsestään kuvaa siirtymäkauden hahmona, mutta hänellä ei ole koko opposition tukea takanaan. Jotkut ovat myös pelänneet Pahlavin yrittävän palauttaa maahan absoluuttisen monarkian.

Washington Postissa julkaistussa kirjoituksessa hän tähdensi, että kyseessä olisi vain siirtymäkauden rooli. Hän sanoi, että monet iranilaiset ovat pyytäneet häntä johtamaan siirtymää.

– Olen syvästi vaikuttunut heidän rohkeudestaan, ja olen vastannut heidän kutsuunsa, hän kirjoitti.

– Tiemme eteenpäin on avoin: uusi perustuslaki laaditaan ja ratifioidaan kansanäänestyksellä, jota seuraavat vapaat vaalit kansainvälisen valvonnan alaisuudessa. Kun iranilaiset äänestävät, siirtymäkauden hallitus hajotetaan, hän jatkoi.

Pahlavi sanoi, että kaikki Iranin oppositiohahmot ovat yhtä mieltä keskeisistä periaatteista, kuten uskonnon ja valtion erottamisesta islamilaisen tasavallan jälkeen.

Hän sanoi, että oppositioryhmät tukevat lisäksi Iranin alueellista koskemattomuutta ja ovat yhtä mieltä "kaikkien kansalaisten yksilönvapauksista ja tasa-arvosta".