Europarlamentaarikko Mika Aaltola ja Puolustusvoimien entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg pohtivat Iranin tilannetta.
Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok) pohtii Iranin konfliktin vaihtoehtoisia kulkusuuntia.
Aaltolan mukaan Iranin johto on tällä hetkellä kriittisessä tyhjiössä. Hän pohtii päivityksessään X:ssä, että yksi vaihtoehto on, että Iraniin tulee hauras tulitauko.
Aaltolan mukaan Iranin uusi johto voi laskea, että sodan jatkaminen tarkoittaisi hallinnon loppua.
MTV seuraa Iranin tilannetta: Lue tästä uusimmat tiedot
– Neuvottelupöytä voi avautua ehkä Kiinan painostuksella Omanin kautta. Kiina ja jossakin määrin Venäjä voivat pyrkiä pelastamaan sen, mitä pelastettavissa on Iranin liittosuhteestaan.
Aaltolan mukaan pysyvä rauha edellyttää kuitenkin luottamusta, mitä alueella ei ole ollut vuosikymmeniin.
Aaltolan mielestä toinen vaihtoehto on todennäköisempi: kyseessä olisi Iranin hallinnon romahdus ja alueellinen kaaos. Tässä vaihtoehdossa sisällissodan riski on selvä.