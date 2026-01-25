Sami Pajarin toinen kausi Toyotan Rally1-kalustolla alkoi murheellisesti. Pajari keskeytti Monte Carlossa kahdesti eikä ajanut päätöspäivänä enää metriäkään. Kommentit ovat kautta linjan kriittisiä, mutta Jari-Matti Latvala tarjosi myös omakohtaisen rohkaisun.

Pajariin kohdistuu tänä vuonna Suomessa ennennäkemätön huomio, sillä hän kiertää ainoana suomalaiskuskina täyden MM-sarjan. Kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä ja vuosikymmenten mittaan rakentuneet sinivalkoiset ralliperinteet ovat jättäneet isot saappaat täytettäviksi.

Tähän peilaten ei olekaan yllättävää, että Pajarin suoritus Montessa on poikinut hyvin kriittisiä lausuntoja.

– Kommenttikentät huutavat punaisenaan, MTV Urheilun rallistudiota luotsaava Satu Tuomisto pohjusti.

Asiantuntijoista Jari Ketomaa otti aiheeseen tiukkaakin tiukemman näkökulman.

– Kuljettajan pitää tuo kestää. Jos rupeaa miettimään, mitä keskustelupalstoilla sanotaan, sitten on hävinnyt ihan kaiken. Ei auta kuin lähteä ajamaan kilpaa. Virheitä ja ulosajoja on historiassa sattunut niin Kalle Rovanperälle kuin Sebastien Ogierillekin. Thierry Neuville oli todella huono tässä rallissa. Tämä oli hyvin poikkeuksellinen kilpailu, ja Samilla oli huono alku kauteen, Ketomaa alusti.

– Ei siinä ole muuta kuin Ruotsiin vain ja kaasu pohjaan. Oma paikka tiimissä on nyt saavutettava. Oliver Solbergin voittoprosentti Toyotan Rally1-autolla on sata, ja tämä on kilpaurheilua kuitenkin. Kivuudella ja opettelulla ei tässä lajissa pärjää. Jos haluaa voittaa maailmanmestaruuden, jossain kohdassa on voitettavakin niitä kilpailuja.

Asiantuntijakollega Riku Tahko käänsi katseita jo eteenkin päin.

– Huono kilpailu tämä oli. Siitä ei pääse mihinkään. Sillä, ettei ajettu sunnuntaina ollenkaan, pelattiin ehkä se etu, että ei varmasti tullut yhtään pistettä, jotta pääsee mahdollisimman hyvältä lähtöpaikalta Ruotsiin. Eiköhän nyt vain anneta työrauha ja toivotaan parasta.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala harvoin kritisoi omiaan, mutta nyt hänkin sanoi kisan jälkeen Monacossa poikkeuksellisen suoraan, että Pajarin viikonloppu jätti toivomisen varaa.

– Tärkeintä olisi mielestäni ollut, että olisi pystytty viime vuodesta ottamaan oppia. Nyt ei paljon tullut kehitystä viime vuoteen nähden. Tämä on vaikea ralli. Sanoin sen hänelle. Nämä olosuhteet pitää opetella ja käyttää se mahdollisuus siihen. Se ei nyt ihan mennyt nappiin, ettei päässyt tähän viimeiseen päivään, Latvala sanoi MTV Urheilulle.

– Tämä on todella vaikea kilpailu, ja tiedän sen itsekin. 2008 oli minulla ihan samanlainen, todella surkea aloitus täällä Montessa. Suoraan sanottuna ajoin niin huonosti, että hävetti. Ja sitten voitin Ruotsissa. Nyt täytyy kaikki laittaa sivuun. Nollata totaalisesti, mitä tapahtui Montessa, ja lähteä ihan uudella energialla Ruotsiin. Tätä ei voi yhtään miettiä. Samilla ei lähtenyt viikonloppu käyntiin, ja missään vaiheessa ei tullut sitä hyvää jaksoa. Sitä ei kannata jäädä miettimään. Ensi vuonna valmistautuminen Monteen täytyy tehdä eri tavalla, että saa paremman otteen kisaan.

Latvalan arvion mukaan Pajarilla on Ruotsissa kaiken mennessä nappiin mahdollisuudet palkintopallille.

– Se on olosuhde, joka on tuttu Samille. Viime vuoden lopulla hän osoitti pystyvänsä ajamaan podiumille. Lähtöpaikka on hyvä. Hän pääsee perjantaina starttaamaan takaa, ja se täytyy käyttää se lähtöpaikka hyväksi. Siihen täytyy lähteä hyökkäämään.

Ruotsin MM-ralli ajetaan 12.–15. helmikuuta.