MM-rallikauden 2026 avannut osakilpailu Monte Carlossa katkaisi äärimmäisen pitkät putket niin kuljettajien kuin valmistajien sarjassa.

Kausi alkoi yllätystuloksella, kun täksi kaudeksi Toyotan tehdastiimiin nostettu Oliver Solberg pisteli vaikeissa olosuhteissa muilta maisemaan ja otti uransa toisen voiton MM-tasolla.

Solberg johtaa MM-sarjaa viiden pisteen erolla Elfyn Evansiin.

Kyseessä on ensimmäinen kerta 34 vuoteen, kun MM-sarjan kärjessä on Ruotsia edustava kuljettaja. Viimeksi näin oli vuoden 1992 Ruotsin rallin jälkeen. Tuolloin kisan voittanut Mats Jonsson johti sarjaa tasapistein Didier Auriolin kanssa.

Toinen Montessa katkennut pitkä putki liittyy M-Sportin tiimiin, joka jäi nyt ensimmäistä kertaa 24 vuoteen ilman ainuttakaan MM-pistettä. Tallin pisteputki oli alkanut vuonna 2002 Monte Carlosta, ja sille tuli mittaa 321 osakilpailua.