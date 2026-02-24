Latvalan mukaan Pajari menetti itseluottamuksensa Monte Carlossa. Tämän takia Pajarille hyvin sopivasta Ruotsin kisasta tuli iso koetinkivi 24-vuotiaalle suomalaiskuskille.

Kun Sami Pajari keskeytti kahdesti ja oli kaukana kärkivauhdista rallin MM-kauden avanneessa Monte Carlon osakilpailussa, oli selvää, että suomalaiskuskin on nollattava tilanne nopeasti ennen Ruotsin lumirallia.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kävi mittavan keskustelun Sami Pajarin kanssa ennen suomalaiskuskin huomattavaa tasonnostoa rallin MM-sarjassa.

– Meillä oli pitkä keskustelu Samin kanssa ennen kilpailua, ja yritin piristää häntä. Muistutin häntä siitä, että olennaisimmat asiat rallissa ovat ajaminen ja siitä nauttiminen, positiivinen asenne ja maailman parhaista olosuhteista nauttiminen, Latvala kertaa Dirtfishille.