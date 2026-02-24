Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kävi mittavan keskustelun Sami Pajarin kanssa ennen suomalaiskuskin huomattavaa tasonnostoa rallin MM-sarjassa.
Kun Sami Pajari keskeytti kahdesti ja oli kaukana kärkivauhdista rallin MM-kauden avanneessa Monte Carlon osakilpailussa, oli selvää, että suomalaiskuskin on nollattava tilanne nopeasti ennen Ruotsin lumirallia.
Pajari linjasi Monte Carlon hänen uransa huonommaksi ralliksi. Tallipomo Latvala puhui katastrofista.
Latvalan mukaan Pajari menetti itseluottamuksensa Monte Carlossa. Tämän takia Pajarille hyvin sopivasta Ruotsin kisasta tuli iso koetinkivi 24-vuotiaalle suomalaiskuskille.