MTV Uutisten Asian ytimessä -ohjelmassa etsitään tänään torstaina vastauksia karuun työttömyystilanteeseen.
Suomi on valahtanut vihonviimeiseksi EU:n työllisyystilastoissa.
Eurostatin tänään torstaina julkaiseman tilaston mukaan Suomen työttömyysaste oli marraskuussa noussut jo 10,6 prosenttiin.
Toiselle kymmenelle 27 maan tilastossa yltää Suomen lisäksi vain Espanja. Ruotsi on kolmantena luvulla 9,1.
Mistä lääkkeet tilanteen korjaamiseen?
Kysymykseen ovat Asian ytimessä -studiossa vastaamassa tänään torstaina hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.
