Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki sanoo, että Suomen hyvin korkeaa työttömyysastetta ajaa tällä hetkellä pitkälti työvoiman tarjonnan kasvu, muun muassa maahanmuutto. – Jos katsotaan vain Suomessa syntyneiden työttömyysastetta, niin se on selvästi matalampi, noin kahdeksan prosentin tuntumassa, Lähdemäki sanoo STT:lle. Sen sijaan maahanmuuttajien työttömyysaste on Lähdemäen mukaan lähempänä 20 prosenttia.

Työttömyysaste voi vielä nousta

EU-maiden keskimääräinen työttömyysaste oli marraskuussa 6,0 prosenttia. Lukema on laskenut huomattavasti 2010-luvun alun eurokriisin ajoista.



Monissa Etelä-Euroopan maissa työttömyysaste on laskenut viime vuosina. Sen sijaan esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa työttömyys on samaan aikaan kasvanut, Lähdemäki toteaa.



Hänen mukaansa tälle kehitykselle ei luultavasti ole mitään yksittäistä syytä.



– Ainakin EU:n elvyttävä raha on aika paljon valunut sinne Etelä-Euroopan maihin.



Lähdemäki arvioi, että Suomessa työllisyys luultavasti jo kasvaa kuluvan vuoden aikana.



– Samaan aikaan työttömyysaste saattaa pysyä korkealla aika pitkään, juuri tämän uuden työvoiman kasvamisen takia, Lähdemäki sanoo.



– On mahdollista, että se (työttömyysaste) vielä jatkaa nousuaan jonkin verran, vaikka työllisyys alkaisi jo paranemaan.