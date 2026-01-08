Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkijan mukaan maahanmuuttajien työttömyysaste nostaa tilastoja.
Suomen työttömyysaste kohosi marraskuussa Euroopan unionin korkeimmaksi, ilmenee EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin tiedoista.
Lue myös: Suomen työttömyysaste on nyt EU:n korkein
Suomen kausitasoitettu työttömyysaste nousi marraskuussa 10,6 prosenttiin. Samalla Suomi ohitti tilastossa pitkään kärkisijaa pitäneen Espanjan, jonka työttömyysaste oli 10,4 prosenttia.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki sanoo, että Suomen hyvin korkeaa työttömyysastetta ajaa tällä hetkellä pitkälti työvoiman tarjonnan kasvu, muun muassa maahanmuutto.
– Jos katsotaan vain Suomessa syntyneiden työttömyysastetta, niin se on selvästi matalampi, noin kahdeksan prosentin tuntumassa, Lähdemäki sanoo STT:lle.
Sen sijaan maahanmuuttajien työttömyysaste on Lähdemäen mukaan lähempänä 20 prosenttia.
Maahanmuuttajien noin 20 prosentin työttömyysasteesta uutisoitiin myös viime syksynä.