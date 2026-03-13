



Putin iskee ovelaa kiilaa Suomeen – professori pelkää menestystä Putin puhui ydinkäyttöisen sukellusveneen Arkhangelskin edustalla Murmanskissa, Venäjällä maaliskuussa 2025. GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL Julkaistu 13.03.2026 05:15 Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi Janne Hopsu janne.hopsu@mtv.fi Hanna Vaittinen hanna.vaittinen@mtv.fi Arktiksen rikkaudet pitävät Putinin hallintoa pystyssä, joten Kreml pyrkii iskemään sen kautta kiilaa myös suomalaiseen yhteiskuntaan, sanoo maan energiapolitiikkaan perehtynyt professori. Venäjä pyrkii lyömään kiilaa suomalaiseen yhteiskuntaan arktisella alueella. Työkaluina sillä ovat esimerkiksi venäläinen data alueesta ja ilmastonmuutos. Näin Kreml luo tarinaa arktisesta alueesta ikään kuin muista konflikteista ulkopuolisena kolkkana. Unohdetaan muut konfliktit ja tehdään yhteistyötä arktisella – tämä on se Venäjän viesti, sanoo Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Aleksanteri-instituutista. Tynkkynen pelkää Venäjän strategialla olevan myös menestyksen mahdollisuuksia, sillä hyvin usein arktista ajatellaan erillisenä alueena. Kuvaavaa on se, että Euroopan unionin arktisen alueen politiikassa Venäjää ei juuri mainita, vaikka Venäjällä on massiivinen arktinen alue. – Ehkä hyökkäyssodan myötä alkavat puhaltaa toisenlaiset tuulet. Se pitäisi ehdottomasti nivoa osaksi EU:n Venäjä-strategiaa. Ei se ole erillinen saareke, Tynkkynen sanoi Tiedekulman ja MTV Uutisten yhteistapahtumassa tiistaina.

Professori Tynkkynen on urallaan perehtynyt Venäjän energiapolitiikkaan, joka nojaa vahvasti arktiseen alueeseen. Helsingin yliopisto

Toiveet jännitteiden ulkopuolisesta Arktiksesta lensivät ikkunasta

Tällä viikolla Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kirjoitti, että vielä ennen Venäjän helmikuun 2022 suurhyökkäystä Ukrainaan "saattoi joskus kuulla tulkinnan tai toiveen", että arktinen pysyisi kansainvälisten jännitteiden ulkopuolella.

– Suomen tavoite on rauhanomainen ja vakaa arktinen alue, jossa toimitaan rakentavasti yhteistyössä ja kunnioitetaan kansainvälistä oikeutta, ja jossa alueen väestön oikeudet ja elinolot turvataan, Valtonen kirjoittaa Centrum Balticumin julkaisemassa kolumnissa.

Viimeistään kevään tapahtumat ovat osoittaneet, että arktisesta alueesta on tullut suurvaltakamppailun polttopiste, Valtonen sanoo.

Hän viittaa ennen kaikkea Grönlanti-kysymykseen. Yhdysvallat on toistuvasti vaatinut Tanskalle kuuluvaa Grönlantia itselleen.

Presidentti Donald Trump on perustellut vaatimusta Yhdysvaltojen kansallisella turvallisuudella.

Asiantuntijat kuitenkin ovat arvelleet Trumpin Grönlanti-kiihkon johtuvan harvinaisista maamineraaleista, joita Jäämeren sulavan jäätikön alta on yhä helpompi saada käyttöön.

Akrtiksen rikkaudet pitävät Putinin hallintoa pystyssä

Turvallisuus- ja tiedustelupalvelu Supo arvioi kuluvalla viikolla julkaistussa katsauksessaan, että "tulevia konflikteja käydään todennäköisesti kriittisiä mineraaleja sisältävillä alueilla, joille pääsy helpottuu joko ilmastotekijöiden tai kehittyvän teknologian myötä".

– Jännitteitä voidaan ennakoida ikiroudan alta paljastuvalle arktiselle sekä sellaisille matalille merialueille, joiden kansainvälinen asema on epäselvä, Supo katsoo.

Venäjän luonnonvaroista merkittävän osan, jopa 80 prosenttia kaasusta ja 17 prosenttia öljystä, arvioidaan tulevan nimenomaan arktiselta alueelta.

Näistä luonnonvaroista saadut ruplat ovat se, mitkä pitävät Putinin hallintoa pystyssä, sanoo Tynkkynen.

Valtonen: Suomella arktisena maana johtorooli

Grönlanti-kysymys sai ainakin jonkinlaisen välitilinpäätöksen Davosin talousfoorumin yhteydessä, kun puolustusliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte ja Trump solmivat diilin Yhdysvaltojen vaikutusvallan kasvusta alueella.

Nähtäväksi jää, kuinka pitkällisestä sovusta on lopulta kyse ja mitä sen paljolti hämäräksi jääneet yksityiskohdat todellisuudessa tarkoittavat pitkällä aikajänteellä.

Ulkoministeri Valtonen näkee Suomella suuren roolin arktisella alueella.

– Olen todennut, että Suomella on EU:n arktisena jäsenenä johtorooli, ja haluamme säilyttää sen myös jatkossa, hän kirjoittaa.

1:13 Katso myös: Suurvaltojen kilpajuoksu Arktiksen resursseista kovenee.

Professori Tynkkysen mukaan näyttää siltä, että Pohjoismaat ovat pitkälti Trumpin Grönlanti-puheiden myötä "löytäneet toisensa" arktisen suhteen.

Valtonen vaikuttaa ymmärtävän pelkoa siitä, että arktista saatettaisiin käsitellä omana saarekkeenaan. Sen sijaan Valtonen vaikuttaa epäilevän muiden maiden ymmärrystä asiassa.

– Suomen on muistutettava keskustelukumppaneitaan sekä EU:ssa että Natossa siitä, että arktisen alueen, Itämeren ja Pohjois-Euroopan turvallisuus on yhteenkietoutunut, ulkoministeri katsoo.

Ongelma ei sinällään ole uniikki arktiselle alueella. Suhtautuminen Venäjää on kriittisintä Suomen lisäksi Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, jos ei lasketa Unkarin kaltaisia Kremlin ystäviä.

1:23 Katso myös: Unkari saa jatkossakin energiansa Venäjältä.

Valtosen mukaan onkin varauduttava siihen, että "kasvavien jännitteiden ajassa tavoitteisiin pääseminen on aiempaa vaikeampaa".

– Meiltä vaaditaan joustavaa lähestymistapaa sekä luovaa ja kokonaisvaltaista ajattelua.

Venäjän näkökulmasta voi Tynkkysen mukaan vaikuttaa siltä, että EU:n retorinen narratiivi Arktiksesta rauhan tyyssijana jatkuu.

– Venäjä pyrkii lyömään sitä kiilaa, että pitäisi palata yhteistyöhön, koska on polttavia kysymyksiä, kuten ilmastonmuutos. Venäjä pyrkii lyömään näitä kiiloja suomalaiseen yhteiskuntaan, että palattaisiin samaan ajatukseen arktisen poikkeuksellisuudesta, Tynkkynen sanoo.

Venäjä on aiemmin historiassa onnistunut edistämään taloudellisia ja sotilaallisia intressejään, kun EU ja muu länsi on jopa naiivisti luottanut maan rauhantahtoisiin puheisiin.

– Miten ei mennä samaan ansaan, mutta pystytään edistämään meille tärkeää rauhaa, on vaikea kysymys, hän jatkaa.

Tiedekulma x MTV Uutiset: Kuuma arktinen Kuinka paljon luonnonvaroja ilmastonmuutos paljastaa arktiselta alueelta, miten suurvaltapeli näkyy jo nyt ja mikä on Suomen paikka tässä kaikessa? Katso koko keskustelu MTV Katsomossa.

Lyhin reitti Yhdysvalloista Venäjälle

Siinä missä arktinen alue on noussut otsikoihin Suomessakin korostetusti Grönlanti-kriisin myötä, muistuttavat puolestaan Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijat, ettei Venäjä suinkaan keksinyt aluetta Trumpin vaatimusten myötä.

Kyse on Kremlille myös pitkän ajan sotilaallisesta strategiasta.

Jo paljon ennen Grönlanti-asiaa Yhdysvallatkin totesi Venäjällä olevan myös vallan mainiot sotilaalliset edellytykset toimia alueella.

Puhtaasti sotilaallisesti katsoen taustalla ovat ohjusten mahdolliset lentoradat.

Yhdysvalloista Venäjälle lyhin reitti kulkee juuri arktisen alueen yli. Tämä selittää myös paljolti sitä, miksi Venäjä on panostanut ilma- ja ohjuspuolustukseen Suomen lähialueilla.

2:05 Katso myös: Nato aloittaa arktisen alueen operaation.

Torstaina Venäjän ulkoministeriö varoitti, että jännitteet ovat kiristymässä arktisella alueella Naton järjestämien sotaharjoitusten vuoksi.

Nato ilmoitti viime kuussa käynnistäneensä Arctic Sentry -operaation vahvistaakseen läsnäoloaan alueella.

Operaatio on osa pyrkimystä lieventää sotilasliiton sisällä syntyneitä jännitteitä, jotka syntyivät Trumpin toimista.

Jouko Luhtala MTV Uutiset Jouko Luhtala työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Janne Hopsu MTV Uutiset

Kartalla arktisen alueen nykyisiä luonnonvaroja sekä sinisellä potentiaaliset luonnonrikkaudet, jotka ovat jo tiedossa. MTV / Euroopan ympäristökeskus

Putin osallistui kokoukseen, jossa käsiteltiin Venäjän arktisen alueen ja arktisten merireittien kehittämistä Murmanskissa, Venäjällä, 27. maaliskuuta 2025. GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Janne Hopsu on ulkomaantoimittaja MTV3 Uutisissa, ja on joskus myös uutispäällikkönä tv-uutisissa. Voit olla häneen yhteydessä erityisesti ulkomaanuutisiin ja niiden tekemisiin liittyen.

Hanna Vaittinen MTV Uutiset Hanna Vaittinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana ja tuottajana. Hän seuraa laajasti uutisia ja ilmiöitä koti- ja ulkomailta. Vaittiseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin tai lukijoiden videoihin liittyen.