Ouluun kulttuuripääkaupunkivuosi alkaa tänään. Voit katsoa avajaiset suorana lähetyksenä jutun alussa olevasta videoikkunasta kello 16.
Presidentti Alexander Stubb avaa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden tänään Oulussa.
Hän puhuu myöhään iltapäivällä avajaistilaisuudessa Oulun kauppatorilla, ja siitä käynnistyy koko viikonlopun kestävä avajaisfestivaali.
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki tänä vuonna yhdessä 39 pohjoisen kunnan kanssa.
Aiemmin Euroopan kulttuuripääkaupunkeja ovat Suomessa olleet Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011.
Oulun ohella tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on nimetty Slovakian Trencin.
Kulttuuripääkaupunkiohjelman tavoitteena on muun muassa edistää kulttuurien monimuotoisuutta ja lisätä kulttuurivaihtoa Euroopan maiden välillä.
