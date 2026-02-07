Kolmen naisen suomalaisryhmä on voittanut Japanin Sapporossa järjestetyn kansainvälisen lumiveistoskilpailun.

Sapporo Snow Festivalin vuotuinen lumiveistoskilpailu on järjestetty jo viisikymmentä kertaa. Viikon mittainen tapahtuma kerää vuosittain valtavasti yleisöä paikalle.

Suomen veistoryhmään kuuluivat Jonna Taikatie, Anna Koivukangas ja Saija Koskelainen. Ryhmältä löytyy pitkän linjan lumenveistokokemusta sekä taide- ja konservaattoriosaamista.

Neljä päivää puurtamista

Kilpailuun osallistui kymmenen joukkuetta eri maista.

Lumiteoksia rakennettiin neljän päivän ajan, kaksitoista tuntia joka päivä aamuyhdeksästä iltayhdeksään.

MTV Uutiset tavoitti voittajatiimin voiton jälkeen.

– On ollut ihana päivä, mutta nyt on väsynyt olo. Oli mahtavaa voittaa. Tämä oli itselleni ensimmäinen osallistuminen kisaan, kertoo Jonna Taikatie.

Hän toteaa, että kyseessä oli nyt kilpailun toinen Suomeen mennyt voitto. Aiemmin Suomi on voittanut kilpailussa vuonna 1987.

Teos, jonka teemana on hiljaisuus

Suomalaiskolmikon teos lähti liikkeelle hiljaisuus-sanasta.Jonna Taikatie

Suomen joukkueen teoksen nimi on ”Momentary Stillness”.

Taikatie kertoo teoksen sanomasta.

– Minulle se kertoo ihmisen kokemuksesta olla tässä maailmassa sisäisen ja ulkoisen maailman välissä. Hetkessä olemista ja elämistä.

Taikatie kertoo, että idea veistokseen lähti alun perin sanasta ”hiljaisuus”.

– Mietimme, mikä on yhteinen tekijä suomalaisen ja japanilaisen kulttuurin välillä. Ensimmäinen mieleen tullut sana oli hiljaisuus. Se puhutteli japanilaisia.

Taikatie kertoo, että paikalla oli valtavasti väkeä seuraamassa kilpailua.

– Viikon kestävillä lumifestivaaleilla käy noin kaksi miljoonaa vierailijaa.

Taikatie kertoo kiinnittäneensä huomiota siihen, miten valtavan huomion taide ja kulttuuri saivat Sapporossa.

Hän kertoo ihmisten teokseen reagoimisen olleen ihanaa. Osa jäi katselemaan veistosta pitkäksi aikaa.

Taikatie toteaa, että osa katsojista selvästi tavoitti myös teoksen filosofisen puolen.

– Mieleeni jäi kilpailun herättämä vau-efekti, en ole koskaan nähnyt missään tapahtumassa näin paljon ihmisiä, Taikatie hämmästelee.

Raskasta työtä ja raatamista

Haastavinta teoksen tekemisessä oli Taikatien mukaan fyysinen rasitus. Työ oli sääntöjen mukaan tehtävä käsin veistämällä.

Alkuun lähdetään 3 x 3 x 3 metrisellä aihiolla, josta jouduttiin ensin lapioimaan ja kolaamaan pois valtava määrä tavaraa.

– Se fyysinen rasitus, kun hakkaa jäätynyttä lunta neljä päivää, kaksitoista tuntia päivässä. Sen kyllä tuntee jokaisessa lihaksessa.

Taikatien mukaan varsinainen veistoprosessi sujui mallikkaasti.

Valmis veistos sisältää myös valaistuksen, jolloin se herää aivan eri tavalla henkiin pimeässä.

Kansoja yhdistävä kisa

Anna Koivukangas korostaa kisan kansoja yhdistävää luonnetta.

– Kansainvälinen lumenveistoyhteisö ja kulttuurivaihto on siinä olennainen asia. Kokoontuminen hassun ja samalla äärimmäisen lajin äärelle, jossa eri kansat ovat sulassa sovussa, Koivukangas toteaa.

Tiimi kertoo yhteistyön pelanneen loistavasti kisassa. He uskovatkin yhteistyön jatkuvan myös jatkossa.

Voitosta ei saa varsinaista palkintoa, mutta mainetta ja kunniaa kylläkin ja sitäkin enemmän hyvää mieltä. Taikatie kertoo, että samalla Suomen veistojoukkueella oli hyvä tilaisuus markkinoida Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta.