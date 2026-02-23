Yli 30-vuotiasta miestä esitetään vangittavaksi.
Poliisi epäilee yli 30-vuotiasta miestä pariviikkoisen vauvan tapon yrityksestä Oulussa.
Aluksi tapausta tutkittiin törkeänä pahoinpitelynä, mutta poliisin tutkinnassa saatujen tietojen perusteella vauvaan kohdistunut väkivaltarikos on muutettu tapon yritykseksi.
Oulun poliisi kertoo STT:lle epäilevänsä, että vuonna 1993 syntynyt mies löi ja potki puolisoaan ja sen jälkeen paiskasi noin kaksi viikkoa vanhan lapsensa betonilattiaan.
Miestä epäillään myös puolisonsa pahoinpitelystä.
Epäilty väkivallanteko tapahtui kerrostalossa Oulun keskustan tuntumassa eilen perjantaina. Poliisille ilmoituksen asiasta teki naapuri.
Poliisi esittää miestä vangittavaksi.