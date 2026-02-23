Arvovieraat kokoontuvat Ukrainan pääkaupunkiin sodan vuosipäivänä.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa vierailevat Kiovassa huomenna. Tuolloin tulee kuluneeksi neljä vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssodan Ukrainassa.

Paikalle odotetaan muitakin arvovieraita.

Costa ja von der Leyen tapaavat Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja osallistuvat Ukrainaa tukevien maiden niin kutsutun halukkaiden koalition kokoukseen. Kokouksen ovat kutsuneet koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian pääministeri Keir Starmer.

Myös MTV Uutiset on paikalla seuraamassa vuosipäivää Ukrainassa. Lähetämme paikalta suoria lähetyksiä kanavissamme alkaen tämän illan tv-uutislähetyksissä.

Vuosipäivä näkyy Suomessakin

Myös Suomessa osoitetaan huomenna tukea Ukrainalle sodassa Venäjää vastaan.

Valtioneuvosto osoittaa tukeaan Ukrainalle liputtamalla Suomen ja Ukrainan lipuilla sodan alkamisen vuosipäivänä. Helsingissä Valtioneuvoston linna, Merikasarmi, Helsingin tuomiokirkko, Helsingin yliopiston päärakennus ja Helsingin kaupungintalo valaistaan Ukrainan lipun värein.

Senaatintorilla järjestetään Valoa Ukrainaan -tapahtuma Ukrainan tueksi ja sodan uhrien muistamiseksi tiistaina 24. helmikuuta klo 17. Tilaisuus kestää noin puoli tuntia.

Kansalaiset ovat tervetulleet muistamaan sodan uhreja ja osoittamaan tukeaan Ukrainalle. Oman kynttilänsä voi jättää Helsingin Tuomiokirkon portaille klo 15–20.

Suomesta miljardien tuki

Suomi tukee Ukrainan itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta, ja Ukrainalla ja ukrainalaisilla on oikeus ja vapaus valita liittolaisensa ja kumppaninsa sekä yhteiskuntajärjestyksensä, Valtioneuvoston tiedotteessa muistutetaan.

– Suomi on sitoutunut tukemaan Ukrainan jälleenrakennusta, pitkän aikavälin kehitystä ja tietä Euroopan unionin jäseneksi, pääministeri Petteri Orpo sanoo.

Ukraina on Suomen suurin kehitysavun kumppanimaa ja humanitaarisen avun kohdemaa. Suomi on lisäksi toimittanut materiaaliapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.

Suomen antaman puolustusmateriaalituen arvo on noin 3,2 miljardia euroa. Suomen tuella vastataan myös Ukrainan energiasektorin tuhoihin ja niistä johtuviin siviiliväestön akuutteihin tarpeisiin.

