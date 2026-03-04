Tässä ovat uudet maajussit. Rakkautta etsivät kaksi naista ja kuusi miestä. Vappu Pimiälle tuleva kausi ohjelman juontajana ja amorin apulaisena on jo kymmenes.

Maajussille morsiamen 19. kausi käynnistyy MTV:llä torstaina 12.3. uusien maajussien esittelyllä. Mukana on kahdeksan hyvin erilaista maajussia ja rakkautta etsitäänkin niin perinteisille maito- ja viljatiloille kuin hevos- ja luomuvihannestiloille. Maajussien keskuudessa on sekä naisia että miehiä, iältään 20–47 vuotta – jokainen omassa elämänvaiheessaan ja valmiina avaamaan sydämensä.

Maajussien matka tarjoaa lämpimän, rehellisen ja toiveikkaan katsauksen suomalaisiin maatiloihin ja niihin ihmisiin, jotka toivovat löytävänsä paikan myös toistensa sydämissä. Maajussien omat elämäntarinat ja arjen oivallukset nivoutuvat yhteen kauden aikana.

Maatalous tarjoaa maajusseille paljon, mutta kaikilla on yksi toive, joka ei löydy traktorin hytistä tai kasvihuoneen hiljaisuudesta: se, että löytäisi jonkun, jonka kanssa jakaa tämä elämä. Kausi vie katsojat keskelle maaseudun elämää ja kauden aikana nähdään yhä enemmän romantiikkaa, tunteita ja juonenkäänteitä.

Matkalla mukana kulkee juontaja Vappu Pimiä, jolle tuleva Maajussille morsian -kausi on jo kymmenes.

– Jokainen kausi tuo mukanaan uusia tarinoita, yllätyksiä ja hetkiä, joissa tunteet ovat aitoja ja läsnä. On etuoikeus seurata läheltä, kuinka ihmiset uskaltavat avata sydämensä ja heittäytyä kohti jotain suurempaa. Itselleni edessä on jo 10. kausi ohjelman parissa ja joka vuosi maajusseista tulee entistä rakkaampia. Juhlakauteeni lähden taas kannustamaan maajusseja ja ehdokkaita heidän matkallaan, jossa syntyy kipinöitä ja joskus jopa elämänmittaista rakkautta, Vappu Pimiä kertoo.

Tälläkin kaudella maajussit ottivat itsekin kynän käteen ja kirjoittavat kirjeen mahdolliselle kumppanille toivoen vastauksia ehdokkailta.

Tutustu maajusseihin!



Jetta, 47, Salo

Jetta on 47-vuotias energinen ja liikunnallinen nainen Salosta. Hän on pyörittänyt omaa kasvihuonetilaansa Perniössä jo yli 20 vuotta vastaten kuuden hehtaarin luomupelloista ja 7 500 neliön kasvihuoneista, joissa viljellään luomusalaatteja, -yrttejä sekä kausikasviksia. Työnsä rinnalla Jetta on kasvattanut kaksospoikansa ja on nyt elämäntilanteessa, jossa voi vihdoin keskittyä myös omiin haaveisiinsa.

Arjessaan Jetta liikkuu monipuolisesti, käy salilla ja nauttii luonnon rauhasta sekä kotona olemisesta. Hän on positiivinen, avoin ja luotettava – ihminen, joka arvostaa aitoutta, rehellisyyttä ja hyvää sydäntä. Jetta etsii rinnalleen omillaan seisovaa, tasapainoista miestä, joka on valmis jakamaan arjen ilot, työn, läheisyyden ja myös elämän haasteet.

5:21 Katso tästä Jetan esittelyvideo!

Asko, 47, Loppi

Asko on 47-vuotias maanviljelijä Lopelta. Hän on kolmannen sukupolven isäntä tilalla, jota hän on pyörittänyt vuodesta 2007. Tilan nykyinen tuotantosuunta on perunanviljely, vilja ja kumina. Maalla asuminen on Askolle elämäntapa, ei vain työ. Luonteeltaan Asko on rauhallinen, huumorintajuinen ja maanläheinen.

Hän nauttii luonnossa liikkumisesta, metsästyksestä ja sopivasta liikunnasta, ja on jättänyt monia luottamustoimia taakseen, jotta aikaa jäisi enemmän muille tärkeille asioille.

Asko etsii kumppania, joka viihtyy maalla ja haluaa rakentaa yhteistä arkea – sellaista arkea, johon mahtuu sekä aktiivista tekemistä että rauhallisia iltoja kainalokkain. Vaikka Askolla ei ole omia lapsia, hän tulee hyvin toimeen lasten kanssa ja näkee mielellään mahdolliset kumppanin lapset osana yhteistä elämää.

5:53 Katso tästä Askon esittelyvideo!

Ida, 20, Vihti

Ida on energinen ja rohkea kaksikymppinen maanviljelijä Vihdistä, joka yhdistää hevostilan arjen, metallialan työn ja tavoitteellisen urheilu-uran. Hän on neljännen sukupolven jatkaja tilalla, jossa omien hevosten lisäksi asustaa asiakashevosia, kissoja ja kesälampaita. Heinät tehdään itse ja viljanviljelyä harrastetaan sopivasti siinä sivussa.

Päivisin Ida työskentelee levyseppähitsaajana ja iltaisin hän treenaa kenttäratsastuksen maajoukkueeseen. Kilpailukaudella viikonloput kuluvat kisamatkoilla.

Rempseä, suorapuheinen ja sanavalmis Ida rakastaa vauhdikasta arkea, naurua ja spontaaniutta. Hän etsii rinnalleen rohkeaa ja elämänmyönteistä kumppania, joka tukee hänen intensiivistä hevoselämäänsä ja uskaltaa tarttua toimeen. Vastineeksi hän tarjoaa lämpöä, aitoutta ja rehellistä kumppanuutta.

4:14 Katso Idan esittelyvideo!

Hannu, 24, Tervajoki

Hannu on 24-vuotias agrologi Tervajoelta, joka työskentelee suvun viljatilalla ja haluaa jatkaa sen kehittämistä tuleville sukupolville. Maatalous, metsänhoito ja maaseudun arvot ovat hänelle tärkeitä, ja päivisin hän toimii hankeasiantuntijana ja kouluttajana vahvistaen maatalousyrittäjien osaamista.

Luonteeltaan Hannu on määrätietoinen, huumorintajuinen ja aktiivinen. Hänen arkeensa kuuluvat maataloustyöt, metsähommat, CrossFit sekä kunnallis- ja maatalouspolitiikka.

Hän etsii kumppania, jonka kanssa voi jakaa samat arvot ja rakentaa lämminhenkisen, tasavertaisen suhteen. Hannun unelmana on perhe, yhteinen tulevaisuus ja hirsitalon remontointi kodiksi maaseudun rauhaan – yhdessä sen oikean ihmisen kanssa.



5:02 Katso Hannun esittelyvideo!

Perttu, 31, Uurainen

Perttu, 31, asuu Uurnaisissa.

Perttu on 31-vuotias rauhallinen ja juureva maatilan tuleva isäntä Uuraisilta. Perhetilalla tuotetaan maitoa ja toisella tilalla kasvatetaan hiehoja. Lähivuosina Pertusta tulee tilan viidennen sukupolven jatkaja.

Luonto on Pertulle tärkeä vastapaino arkeen: hän retkeilee ja kalastaa ympäri vuoden, metsästää ja tekee kesäisin kalastusvaelluksia Lappiin ja Norjaan.

Luonteeltaan Perttu on lempeä, huumorintajuinen ja eteenpäinpyrkivä. Hän nauttii myös tanssilavoista ja haaveilee oppivansa tanssimaan. Perttu etsii rinnalleen lämmintä ja tasapainoista kumppania, jonka kanssa voi jakaa niin arjen rauhan kuin elämän suuremmatkin hetket. Hänen unelmanaan on rakentaa perhe, yhteinen koti ja pitkä, onnellinen tulevaisuus sen oikean ihmisen kanssa.



5:12 Katso videolta Pertun esittely!

Lasse, 24, Kankaanpää

24-vuotias Lasse asuu Kankaanpäässä.

Lasse on 24-vuotias maitotilan jatkaja Kankaanpäästä. Hän työskentelee perheensä tilalla, jossa on noin 40 lypsylehmää ja satakunta nuorkarjaa, ja tekee talvisin töitä myös kuorma-autonkuljettajana. Arki kuluu pitkälti peltotöissä ja koneiden parissa, mutta vapaa-ajalla Lasse hiihtää, pyöräilee ja osallistuu SM-kyntöihin.

Perhe ja yhteisöllisyys ovat Lasselle tärkeitä, ja vaikka hän asuu omassa talossaan pihapiirin laidalla, viettää hän paljon aikaa sisarustensa ja heidän perheittensä kanssa.

Lasse etsii rinnalleen avointa, luotettavaa ja rohkeaa puolisoa, jonka kanssa jakaa arjen ja tulevaisuuden haaveet. Hän lupaa vastineeksi rehellisen, rauhallisen ja jalat maassa kulkevan kumppanin – sekä voidellut sukset.



4:38 Katso videolta Lassen esittely!

Max, 24, Valkeala

24-vuotias Max asuu Valkeassa.

Max on 24-vuotias valkealalainen maaseudun kasvatti, joka työskentelee perhetilalla perunanviljelyn parissa. Hän viihtyy luonnon rauhassa, mutta käy sopivasti myös ihmisten ilmoilla.

Luonteeltaan Max on sosiaalinen, kokeilunhaluinen ja impulsiivinen. Hän etsii kumppania, jonka kanssa voi olla oma itsensä: huumorintajuista, positiivista ja maaseudusta pitävää ihmistä, joka haaveilee perheestä ja yhteisestä tulevaisuudesta.

Max arvostaa kumppanissa oma-aloitteisuutta, työntekoa ja kykyä huolehtia itsestään, eikä somekeskeinen elämä ole hänen juttunsa. Kesäisin Max viettää aikaa kavereiden kanssa vesijetteillen ja moottoriajoneuvoja rassaillen. Hän elää jalat maassa ja arvostaa ennen kaikkea hyvää arkea ja rehellisiä ihmisiä ympärillään.



4:11 Katso videolta Maxin esittely!

Antti, 26, Maaninka

26-vuotias Antti asustelee Maaningalla.

26-vuotias Antti on Maaningalta kotoisin oleva yrittäjä ja neljännen sukupolven maanviljelijä, joka pyörittää noin 80 hehtaarin maatilaa sekä koneurakointi- ja kuljetusalan yritystä.

Yrittäjyys on Antille elämäntapa, jota hän tekee intohimolla ja ylpeydellä. Antti toivoo rinnalleen kumppania, joka arvostaa maaseutua ja ymmärtää yrittäjyyden joustavan arjen. Hän ei etsi työntekijää vaan puolisoa, joka haluaa olla osa tilan elämää ja tulevaisuutta.

Antille tärkeää on avoin keskustelu, hyvät tunnetaidot ja kyky kohdata toinen aidosti. Parisuhteelta Antti toivoo turvaa, ystävyyttä ja yhteistä arkea, jossa tuetaan toisiaan. Hän unelmoi omasta perheestä ja yhteisestä elämästä kotitilalla.

4:17 Katso videolta Antin esittely!

Maajussille morsian -sarjan 19. tuotantokausi esitetään MTV:llä syksyllä 2026.



Maajussille morsian -esittelyjakso MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla torstaina 12.3. klo 20 alkaen.