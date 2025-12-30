Oulu aloittaa torstaina Euroopan kulttuuripääkaupunkina.

Yli neljäsataavuotias Oulu on toinen Euroopan kulttuuripääkaupungeista ensi vuonna 2026 Slovakian Trencinin ohella.



Juhlavuoden valmistelut alkavat olla loppusuoralla.

Takana on liki kymmenen vuoden työ tavoitteen saavuttamiseksi.

Oulu 2026 -hankkeen ohjelmajohtaja Samu Forsblom on huojentunut ja tyytyväinen.

– Tunne on ihan huikea. Olemme valmistelleet tätä tosi pitkään; vuonna 2017 olivat jo ensimmäiset ajatukset siitä, että Oulusta voisi tulla Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja nyt se on tässä – ihan mieletöntä! Forsblom kommentoi MTV Uutisille.

Saamelaisuutta, ruokaa, taidetta ja teknologiaa

Tänään tiistaina tehtiin viimeisiä virityksiä huomisillan etkoja varten. Sen jälkeen käynnistyy satojen kulttuuritapahtumien ketju.

Luvassa on saamelaisuutta, festivaaleja, ruokaa, taidetta ja teknologiaa ja paljon muuta.

Oulu saa lainaan myös Tallinnan Fotografiska-museon Play-näyttelyn, joka on herättänyt suurta kiinnostusta jo ennakkoon.

Juhlavuoden rahoitus tulee Oulun kaupungilta, valtiolta, EU:lta ja kulttuurin käyttäjiltä.

Oululaiset innoissaan

Juho Karppelin kertoo olevansa enemmän kuin innoissaan juhlavuodesta.

– Minusta on tosi hienoa, miten Oulu on näkynyt nyt maailmalla, että kannattaa Ouluun matkustaa, Reija Vahera puolestaan kommentoi.

Suomessa Helsinki on ollut aiemmin Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2000.

Päättyvän vuoden 2025 Euroopan kulttuuripääkaupungit ovat Saksan Chemnitz ja Slovenian Nova Gorica.