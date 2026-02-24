Miehen kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta, poliisi kertoo.

Maanantaina vauvan tapon yrityksestä epäiltynä vangittu 32-vuotias mies on kuollut Oulussa, kertoo poliisi.

Poliisi vangitsi miehen maanantaina epäiltynä kahden viikon ikäisen vauvan tapon yrityksestä. Hänet siirrettiin Oulun vankilaan eilen illalla.

Miestä epäiltiin myös puolisonsa pahoinpitelystä.

Epäillyt väkivallanteot tapahtuivat kerrostalossa Oulun keskustan tuntumassa viime perjantaina. Poliisille ilmoituksen asiasta teki naapuri.

Poliisi sai tiedon miehen kuolemasta tiistaiaamuna noin kello 7 aikaan.

Miehen kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta, poliisi kertoo.

Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyntutkintana.

Ehti kertomaan "oman näkemyksensä" poliisille

Oulun poliisista kerrotaan, että epäiltyä oli ehditty kuulemaan lyhyesti ennen vangitsemisistuntoa maanantaina.

– Hän kertoi oman näkemyksensä tapahtumista, mutta emme kommentoi vielä niitä enempää, sanoo Tero Väyrynen Oulun poliisista.

Poliisi ei suoraan kommentoi kaksi viikkoa vanhan vauvan tilaa, mutta toteaa, että rikosnimike asiassa ei ole muuttunut vaan asiaa tutkitaan edelleen tapon yrityksenä.

Poliisi jatkaa tapon yrityksen ja pahoinpitelyn rikostutkintaa.