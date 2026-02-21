Poliisille ilmoituksen asiasta teki naapuri.

Poliisi epäilee yli 30-vuotiasta miestä pariviikkoisen vauvan törkeästä pahoinpitelystä Oulussa.

Oulun poliisi kertoo STT:lle epäilevänsä, että vuonna 1993 syntynyt mies löi ja potki puolisoaan ja sen jälkeen paiskasi noin kaksi viikkoa vanhan lapsensa betonilattiaan.

Epäilty väkivallanteko tapahtui kerrostalossa Oulun keskustan tuntumassa eilen perjantaina. Poliisille ilmoituksen asiasta teki naapuri.

Lapsen törkeän pahoinpitelyn lisäksi poliisi epäilee miestä puolisonsa perusmuotoisesta pahoinpitelystä.

