Puolustusvaliokunta piti tänään ylimääräisen kokouksen turvallisuustilanteen vuoksi.
Kokouksen aiheena olivat muun muassa Grönlannin tilanne, Ukrainan sota sekä Itämeren kaapelirikot.
Puolustusvaliokunta kokoontui poikkeuksellisesti eduskunnan istuntotauon aikana, koska joulun jälkeen maailmalla on tapahtununut paljon sellaista, jolla on vähintään välillisesti vaikutusta myös Suomen puolustuksen järjestämisen näkökulmasta, kertoi valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.)
Suurin osa ajasta käytettiin Grönlannin tilanteen puimiseen, Autto kertoo.
Suomi ei jaa Yhdysvaltain käsitystä siitä, että Grönlannin tulisi kuulua osaksi Yhdysvaltoja, jotta Grönlannin turvallisuus voitaisiin varmistaa, Autto sanoo.
Valiokunta kuuli kokouksessa myös puolustusministeri Antti Häkkästä (kok.), joka saapui viime yönä Brysselistä, jossa hän osallistui Naton päämajassasa pohjoismaiden puolustusministereiden kokoukseen. Häkkänen ei ollut paikalla mediatilaisuudessa.
Tiedotustilaisuudessa paikalla on myös puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.).
