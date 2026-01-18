Pari talvea sitten markkinoille tullut pitokarvasuksi on lisännyt hiihdon suosiota.

Talviset olosuhteet houkuttelivat hiihtäjiä sunnuntaina Helsingin Paloheinän laduille.

Kiinnostus hiihtoon on nousussa etenkin nuorten aikuisten keskuudessa, kertoo Suomen Ladun hiihtoasiantuntija Topi Kiljunen.

– Olen viime viikkoina opettanut esimerkiksi nuoria, jotka ovat olleet paljon lumilaudan päällä ja lasketelleet. Sitten he sanovat, että hei, he haluavat ruveta hiihtämään.

Etelä-Suomessakin ladut saadaan pysymään auki pitkälle kevääseen tykkilumen avulla.

– Uskallan sanoa, että jopa haastavinta rannikkoaluetta ajatellen kolme kuukautta alkaa olla aika, jonka pystymme rakentamaan. Paloheinässä hiihdetään maaliskuun loppuun asti.

Yksi hiihdon suosion kasvun syy on pitokarvasuksi, jota ei tarvitse voidella perinteisellä tavalla.

– Tämä pitokarvasuksi tuli pari talvea sitten. Siinä ei ole pitovoidetta pohjassa, vaan mohairkarva, joka potkun aikana ottaa pidon. Tätä ei tarvitse voidella muuten kuin luistovoiteella, ja nestemäisillä luistoilla pärjää todella hyvin, kertoo Kiljunen.

Aikuisiällä hiihtämisen aloittava tai tauon jälkeen ladulle palaava hyötyy Kiljusen mukaan yksinkertaisista tekniikkavinkeistä.

– Me suomalaiset osaamme lähtökohtaisesti liikkua liukkaalla pinnalla. Kannattaa ottaa sauvoista kiinni puolivälistä, lähteä ihan pienillä kävelynomaisilla liikkeillä ja siitä liukua pidentää.

Katso videolta hiihtoasiantuntija Topi Kiljusen hiihtovinkit.