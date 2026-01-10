Turkulaisen Milana Abdulgamidovan, 28, jäätelönvalmistusvideo nousi yllättäen TikTok-ilmiöksi ja sillä on jo lähes kuusi miljoonaa näyttökertaa kahdessa päivässä. Videon suosio yllätti tekijän.

Videolla Abdulgamidova valmistaa jäätelöä lumihangessa kovalla -15 asteen pakkasessa.

Abdulgamidova kertoo, ettei idea ole hänen omansa. Hän näki saksalaisen tytön Tiktok-videon jäätelönvalmistuksesta ja päätti testata sitä itsekin.

– Tämä ei ole minun oma ideani tai oma reseptini, vaan tämä on itse asiassa alun perin Afganistanista, hän selventää.

Videon nähtyään hän päätti kokeilla samaa Suomen talviolosuhteissa.

– Siitä inspiroituneena kokeilin samaa, koska meillähän on ihan tosi paljon lunta täällä, niin aivan täydellinen tänne meille Suomeen.

Abdulgamidova ei ollut aiemmin kokeillut itse jäätelön valmistusta.

– Sehän onnistui aivan täydellisesti.

Suola herätti ihmetystä

Videon alussa Abdulgamidova kaataa lumeen ensin suolaa, mikä herätti runsaasti kysymyksiä kommenteissa. Hän kertoo suolan liittyvän valmistusprosessiin.

– Tässä on se ihan fysiikassa siinä mielessä, että se auttaa sitä pysymään kylmänä.

Abdulgamidovan mukaan se voi vaikuttaa myös lumen liukkauteen ja siihen, miten hyvin kattila pyörii hangessa.

– Niin kuin sen kattilan sisälle muodostuu tietynlainen lämpö, mikä sitten vaikuttaa siihen maitokermasokeriseokseen, että siitä tulee sitten jäätelöä.

Jäätelö syntyy kattilaa pyörittämällä ja sekoittamalla. Kattilaan lisätään muun muassa maitoa, kermaa ja sokeria. Lisäksi sitä voi maustaa lopuksi oman maun mukaan.

Valmistukseen kului noin 15 minuuttia.

"Aivan tosi mielettömän hyvää"

Abdulgamidovan mukaan hangessa tehty jäätelö on erilaista tavalliseen kaupasta ostettuun jäätelöön verrattuna. Maku oli hänen mukaansa kuitenkin jopa parempi kuin perinteisellä jäätelöllä.

– Se ei ole samanlainen länsimaalainen jäätelö, mitä me olemme tottuneet syömään, vaan rakeisempaa, ei semmoista silkin pehmeää jäätelöä.

Hän kuvailee makua myös vähemmän makeaksi verrattuna perinteiseen jäätelöön.

– Se oli siis aivan tosi mielettömän hyvää.

Videolla Abdulgamidova lisää jäätelön päälle vielä pistaasipähkinöitä.

Suosio yllätti täysin

Videon suosio tuli Abdulgamidovalle täytenä yllätyksenä.

– Totta kai se yllätti.

Hän kertoo seuranneensa videon leviämistä analytiikan kautta ja kertoo sen olevan erityisen katsottu Saksassa ja Ruotsissa.

Suosion myötä hän on tehnyt jo jatko-osan, jossa hän avaa tarkemmin jäätelön reseptiä.

– No itse asiassa eilen tein kakkososan siitä, mikä nyt on myös lähtenyt aika hyvin liikkeelle.

Uudessa videossa makumaailmaa on laajennettu.

– Laitoin vähän enemmän mausteita, kardemummaa ja sahramia, mitkä ovat myös tosi yleisiä.

Abdulgamidova kannustaa kaikkia suomalaisia kokeilemaan itsetehtyä jäätelöä.

