Iskeekö köhä päälle aina pakkasessa ulkoillessasi? Erityisen alttiita pakkasyskälle ovat astmaatikot, mutta vaiva voi kiusata myös tervekeuhkoisia.

Yskä pakkasella on normaali reaktio, joka voi vaivata ketä tahansa, mutta etenkin se vaivaa astmaatikkoja.

Keuhkosairauksien professori Heikki Koskela Itä-Suomen yliopistosta kertoo, että taustalla voi olla ainakin kolme eri mekanismia, joista yhdeltä voi suojautua vetämällä kommandopipon päähän ennen ulkoilua.

– Kun pakkasella lähtee ulos, kasvojen iho jäähtyy ja se laukaisee hermostollisen refleksin, joka supistaa keuhkoputkia.

– Kyseessä on normaali refleksi ja sen aiheuttama muutos on aika pieni, mutta jos keuhkoputket ovat valmiiksi ahtaat, voi se aiheuttaa hengenahdistusta ja sen seurauksena yskää.

Toinen selitys pakkasyskälle, etenkin erittäin raskaan liikuntasuorituksen jälkeen, on se, että ihminen on vetänyt todella kylmää ilmaa todella runsaasti keuhkoihinsa.

– Yskä on normaali vaste sille. Tiedetään, että aktiivihiihtäjillä on hyvin tavallista lyhytaikainen yskävaste hiihdon päälle.

– Lähes kaikille tulee lyhytaikainen vaste, jos pakkasella hengittää paljon kylmää ilmaa, Koskela kertoo.

Kuiva ilma voimistaa rasitusastmareaktiota

Etenkin astmaatikoille kovat pakkaset voivat olla hankalia, sillä kuiva pakkasilma voimistaa rasitusastmamekanismia, joka aiheuttaa hengenahdistusoireita.

– Pakkasilma on aina hyvin kuivaa riippumatta siitä, mikä ilman kosteusprosentti on. Kun hengitetyssä ilmassa ei ole käytännössä vettä ollenkaan ja ulkona liikkuessa joutuu ikään kuin hieman huohottamaan, pääsevät ilmatiet kuivumaan.

– Kuivamisen seurauksena limakalvojen lima väkevöityy ja väkevöitynyt lima laukaisee tietyissä tulehdussoluissa reaktion, jonka seurauksena vapautuu tiettyjä välittäjäaineita, jotka supistavat keuhkoputkien sileälihasta.

Näin ehkäiset pakkasyskää

Koskela muistuttaa astmaatikkoja avaavan lääkkeen käytöstä pakkaskeleillä.

– Ennen ulkoilua voi hyvin ottaa lyhytvaikutteista avaavaa astmalääkettä. Se voi ehkäistä yskää ja hengenahdistusta kylmällä säällä.

– Lämpökenno on toinen tapa ehkäistä pakkasen aiheuttamaa hengenahdistusta ja yskää.

Lämpökenno on joko kaulaliinalla tai remmeillä suun ja nenän eteen asetettava tiheä metalliverkko, joka lämmittää sisään hengitettävää ilmaa.

– Uloshengitysilma, joka on lämmintä ja kosteaa, lämmittää kennon ja sisäänpäin hengittäessä ilma sitten lämpenee ja kostuu lämpökennossa.

– Se toimii aika hyvin ja monet urheilijat ja astmaatikot käyttävätkin lämpökennoa pakkasilla, Koskela kertoo.

Juttu on julkaistu alun perin joulukuussa 2023.

