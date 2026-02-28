Helmikuun kovat pakkaset ovat ohi ja Suomessa on päästy lämpötiloissa pitkästä aikaa plussan puolelle.

Meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo, että Euroopassa on jo melko keväistä säätä.

– Alkaa jo läikähdyksittäin kulkea varsin lämmintä, kesäiseksikin luokiteltavaa ilmamassaa Keski- ja Etelä-Euroopan yllä, Rintaniemi toteaa.

Lämpimät ilmamassat eivät kuitenkaan vielä yllä Suomeen asti. Suomessa ollaan ajoittain arktisemman ilmamassan vaikutuspiirissä.

Sen sijaan Saksan pohjoisosissa asti vilkkuu ensi viikon lämpötilaennusteissa viidentoista asteen lämpötiloja.

– Varsin miellyttävää keväistä säätä. Jos joku on buukannut hiihtolomamatkan tänne, niin ai että!

Rintaniemi kertoo, että Aurinkorannikollakin on ajoittain ollut jo yli 20 asteen lämpötiloja.

– Kyllähän nämä suomalaisittain alkavat olla sellaisia miellyttäviä lomasäitä.

Etelä- ja Keski-Euroopan yllä kulkeva laaja korkeapaineen alue työntää tällä hetkellä sateita Suomen suuntaan. Samaan aikaan Etelä- ja Keski-Euroopassa on melko aurinkoista ja kuivaa.

– Vähän kateeksi käy, Rintaniemi toteaa.

Allergiakausi vaanii jo

Leppä kukkii jo täydellä teholla Etelä- ja Keski-Euroopassa. Lepän siitepölyä alkaa olla Suomessa asti kaukokulkeumana. Myös pähkinäpensaan siitepölyä saattaa kulkeutua Suomen eteläosiin.

– Jos on oikein herkkäoireinen, niin voi olla, että kaivaa sitten nenäliinoja esiin lähiviikkoina.

Rintaniemi toteaa, että lepän kukinta ei ole loppujen lopuksi kaukana Suomessakaan.

– Jos tämä sää jatkuu näin lämpöisenä, niin kyllä leppä sieltä viriää.

Rintaniemen mukaan kuukausiennusteen valossa Suomeen on tiedossa hyvin leuto maaliskuu.