Ensimmäisellä talvilomaviikolla on luvassa otolliset kelit ulkoiluun. Myös jäillä on hyvä tilanne, vaikkakin ulkoilijan on syytä tunnistaa vaaranpaikat.

Viikko on käynnistynyt monessa paikassa talviloman merkeissä eteläisimmässä Suomessa ja myös Huomenta Suomessa hiihtolomaviikko polkaistiin virallisesti alkaneeksi.

Meteorologi Jenna Salmisen mukaan alkuviikosta etelään ei odoteta kovia pakkasia.

– Sukset osoittaa ja luistaa rauhallista loman alkuviikkoa kohti. Tässä on ihan kevyttä pakkasta, kaikkein kireimmät pakkaset ovat päässeet hellittämään sen takia, että on aavistuksen lauhempaa ilmaa virrannut ylle. On pilviä ja sitten vielä tuuli viriää länsirannikolla ja pohjoisessa Suomessa. Sekin sitten sekoittaa ilmaa ja keventää pakkaslukemia, Salminen summaa.

– Pakkanen ei puraise liikaa, jos vaikka lähtee ulkoilemaan tai reippailemaan pihamaalle. Kyllä siellä vähän viluisempikin ehkä pärjää, kunhan on sitä talvivaatetta yllä.

Pohjoisessa on Salmisen mukaan ollut vielä aamulla 30 asteen pakkasia.

– Sinnekin on lauhempaa ilmaa lännestä puskemassa ylle. Hiihtolomalaisille ja talvilomalaisille, jotka pyörivät pohjoisessa, on heillekin luvassa ihan siedettävää ulkoilusäätä, jos ei ole ihan tottunut kaikista kovimpiin pakkasiin.

Muutosta luvassa

Tiistaina ja keskiviikkona sää jatkuu suhteellisen samanlaisena ympäri Suomen. Salmisen mukaan kuitenkin viikon puolivälistä eteenpäin kylmenemisen mahdollisuus nousee jälleen pöydälle. Muutos voi olla myös hyvin nopeaa.

– Vähän niin kuin tuossa eilisen aikana on käynyt paikoin Lapissa. Eli jos pilvipeite väistyy pois kohdalta niin tunnissa voi olla jo kymmenen astetta kylmempää, ja kun pilvipeite tulee takaisin niin kymmenen astetta lauhempaa kuin mitä oli.

Loppuviikosta muutosta on enemmän. Tällöin voi olla myös sopiva hetki pitää mahdollisia lomaviikolle suunniteltuja niin sanottuja sisäpäiviä, Salminen sanoo.

– Ensin tuosta kulkee matalapainetta etelä- ja itäpuolelta ja samalla on lumisateita liikkeellä, jotka saattavat yltää Etelä- ja Itä-Suomeen. Myös tuuli kääntyy pohjoisen puoleiseksi, mikä tuo kylmää ilmaa ja uudestaan kireiden pakkasten mahdollisuudet.

Viikonlopun osalta tilanne on vielä tarkkailun alla. Silloin myös lomalaiset vaihtavat viikkoja eli silloin liikennettä on luvassa enemmän suuntaan ja toiseen.

– Nyt näyttää, että korkeapaine antaa tilaa ja sieltä pääsisi lumisade ylle laajemminkin ja tuuli voimistuu. Eli siinä vaiheessa ajokeli huononee ja siirtyminen paikasta toiseen voi hidastua, Salminen arvioi.

– Se tässä on vielä, että mihin aikaan se saapuu ja pääseekö matalapaine puskemaan sateen siihen korkeapaineen tilalle. Eli on seurattava, koska se tulee ja mihin se menee.

Varoitus jäillä liikujille

Kovat pakkaset ovat saaneet useat suomalaiset nauttimaan viime viikkojen aikana jääkävelyistä. Myös talvilomaviikolla on luvassa otolliset olosuhteet jäälle lähdölle. Varovaisuutta ei saa kuitenkaan unohtaa, Salminen muistuttaa.

– Merijää on rannikon mittaan semmoinen kymmenestä sentistä aina paikoin puoleen metriin jäätä. Ihan ok kantavuutta, mutta mitä pidemmälle siitä rannikosta lähtee niin heikkoa uutta jäätä siellä on, eli voi tulla niitä vaaranpaikkoja.

– Niitä on sisävesilläkin. Virtaamispaikat, semmoiset paikat, joissa jotain tulee jään läpi, kuten kaislikkoa tai sitten on yksittäisiä alueita, joissa voi olla yhtäkkiä heikentynyttä jäätä. Tuulikin voimistuu, mikä voi heikentää jään kantavuutta, Salminen kertoo.