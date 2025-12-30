Ennusteen mukaan yli 60 Helsingin pörssin yhtiötä kasvattaa osinkojaan.
Helsingin pörssin yhtiöt maksavat keväällä osinkoja yhteensä 12,95 miljardia euroa, kertoo Danske Bankin tuore ennuste.
Osinkopotti jää ennusteen mukaan hieman viime vuodesta, jolloin osinkoja maksettiin 13,1 miljardia euroa.
Danske Bankin salkunhoitaja Ville Kivipelto kertoo pankin tiedotteessa, että osinkokeväästä on tästä huolimatta tulossa hyvä.
Ennusteeseen on laskettu mukaan rinnakkaislistattujen Nordean, Telian ja SSAB:n osingot kokonaisuudessaan, ei vain Suomeen maksettavat osingot. Yhtiöiden osinkoja maksetaan usealle eri markkinalle.
Suurin yksittäinen lasku osinkojen kokonaismäärään liittyy tänä keväänä Fortumiin. Vuonna 2025 yhtiö maksoi osinkoa 1,25 miljardia euroa, mutta vuoden 2026 ennusteen mukaan osinkosumma laskee 686 miljoonaan euroon.
Pudotus selittyy yhtiön viime vuonna maksamilla merkittävillä lisäosingoilla.
Kivipelto kertoo, että laskijoiden joukossa nähdään myös taloudellisesti hankalassa tilanteessa olevia yhtiöitä, kuten Stora Enso, UPM ja Metsä Board.
He maksavat parhaat osingot
Ennusteen mukaan yli 60 Helsingin pörssin yhtiötä kasvattaa osinkojaan, ja yli viiden prosentin nostoja tekee puolestaan 29 yhtiötä.
Parhaat osinkotuotot maksavat ennusteen mukaan Nordea, Valmet, Tietoevry, Kesko ja Mandatum. Yli viiden prosentin nostot tekevät Wärtsilä, Terveystalo ja Puuilo.
Uusia osingonmaksajia on keväällä 2026 ennusteen mukaan yhdeksän, kuten Lindex, Kojamo, Verkkokauppa ja hiljattain pörssiin listautunut Posti.