Kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin uusi ennätys, yli 16 miljoonaa matkaa.

VR paransi viime vuonna kannattavuuttaan selvästi, kun koko vuoden vertailukelpoinen liiketulos nousi yli 53 prosenttia lähes 130 miljoonaan euroon. Loka-joulukuussa luku nousi liki 29 miljoonaan edellisvuoden 26 miljoonasta.

Toimitusjohtaja Elisa Markulan mukaan VR saavutti kotimaan kaukoliikenteessä historiansa korkeimman matkamäärän, 16,1 miljoonaa matkaa. Kasvua edellisvuodesta kertyi yli neljä prosenttia.

Alkaneelle vuodelle VR ennakoi kasvavaa liikevaihtoa johtuen erityisesti Ruotsin markkinoiden kasvusta. VR on saanut viime vuonna uusia ostoliikennesopimuksia Ruotsissa ja on liikennöinyt Tukholman ja Göteborgin välillä vuoden 2024 puolivälistä lähtien. Liiketuloksen ennakoidaan pysyvän tänä vuonna viime vuoden tasolla.

– Uusien ostoliikennesopimusten sekä VR Snabbtågin kaukoliikenteen yritysoston ansiosta olemme nyt Ruotsin toiseksi suurin junaoperaattori. Uskomme, että VR:n vahva toimialaosaaminen ja kokemus tuovat lisäarvoa Ruotsin markkinalle, Markula sanoi tiedotteessa.

Markula sanoi, että VR on sitoutunut edistämään kilpailua ja raidemarkkinan kasvua Suomessa.

– Kilpailutetussa ostoliikenteessä käytettävät lähijunat, kiskobussit ja yöjunavaunut siirretään valtion omistamaan Suomen Ostoliikennekalusto -kalustoyhtiöön vaiheittain vuoden 2026 aikana. Tällä mahdollistetaan uusien toimijoiden tasapuolinen pääsy julkisesti kilpailutettuun ostoliikenteeseen, Markula sanoi.

Kirjeiden määrä hupenee

Pörssiin viime lokakuussa listautunut Posti paransi kannattavuuttaan loppuvuonna, mutta liikevaihto laski. Oikaistu liiketulos koheni 30 miljoonaan euroon edellisvuoden 22 miljoonasta.

Liikevaihto kuitenkin laski loppuvuonna 3,3 prosenttia 390 miljoonaan. Koko viime vuonna liikevaihto laski 4,8 prosenttia noin 1,45 miljardiin.

Postin hallitus ehdottaa osingoksi 0,84 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin kahdessa erässä.

Toimitusjohtaja Antti Jääskeläinen luonnehti viime vuoden viimeistä neljännestä menestyksekkääksi. Posti toimitti joulusesongin aikana 7,8 miljoonaa pakettia ja 8,9 miljoonaa joulutervehdystä.

– Itse asiassa, suhteellinen kannattavuutemme – oikaistu käyttökate- ja oikaistu liiketulosmarginaali – nousi korkeimmalle tasolleen yli kymmeneen vuoteen juuri vuoden viimeisellä neljänneksellä, Jääskeläinen sanoi tiedotteessa.

Liikevaihdon lasku oli seurausta siitä, että osoitteellisten kirjeiden määrä väheni viidenneksellä. Samalla pakettivolyymit kasvoivat reilut 11 prosenttia muun muassa kuluttajien välillä käytävän käytetyn tavaran kaupan kasvun myötä.

Yhä vähemmän kirjeitä

Jääskeläisen mukaan digitalisaation eteneminen merkitsee sitä, että kirjeposti vähenee entistä nopeammin. Se tulee näkymään ensimmäisen neljänneksen tuloksessa, hän totesi.

Valtion lähettämä kirjeposti muuttuu tänä vuonna pääosin digitaaliseksi, mikä osaltaan vähentää kirjeiden määrää entisestään. Posti tarjoaa asiakkailleen digitaalisia ratkaisuja tukemaan siirtymistä digitaalisiin palveluihin.

Posti ennakoi, että tämän vuoden liikevaihto asettuu vaihteluväliin 1,4–1,5 miljardia euroa ja oikaistu liiketulos 63–79 miljoonaan. Viime vuonna oikaistu liiketulos oli 69 miljoonaa.

Posti arvioi, että logistiikkasektorin toimintaympäristö pysyy tänä vuonna haastavana. Kuluttajien luottamus pysyy vaimeana ja epävarmuus rajoittaa kaupan ja teollisuuden kasvua.