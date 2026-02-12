S-ryhmän asiakasomistajille maksettiin ennätysmäärä bonuksia viime vuonna. Pääjohtajan mielestä puitteet kotimaisen kulutuksen elpymiselle ovat olemassa.
S-ryhmä kertoo, että bonuksia ja muita rahallisia etuja maksettiin viime vuonna yhteensä 558 miljoonaa euroa.
Asiakasomistajille maksettiin viime vuonna keskimäärin noin 200 euroa. Lukuun sisältyy bonusten lisäksi muita etuja.
S-ryhmä sanoo tuloksensa pysyneen viime vuonna vahvana. Alueosuuskauppojen, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) ja niiden tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liiketulos oli 495 miljoonaa euroa. Tulos oli suunnilleen samalla tasolla kuin toissa vuonna.
Liikevaihto kasvoi hieman ja oli noin 15,4 miljardia euroa.
SOK:n pääjohtajan Hannu Krookin mukaan vuosi oli erityisen onnistunut liikennekaupassa ja nopeasti kasvavissa verkkokaupoissa.
S-ryhmä sanoo, että päivittäistavarakaupassa sen myynti kasvoi yhä muuta Suomen markkinaa vahvemmin.
Marketkaupassa sekä matkailu- ja ravintola-alalla S-ryhmän myynti kasvoi, mutta erikoiskaupan myynnissä kirjattiin takapakkia, kun talouden heikko suhdannetilanne heijastui kysyntään.