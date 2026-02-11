Useat pörssiyhtiöt ilmoittavat tänään liiketuloksestaan. MTV seuraa tulospäivää tässä artikkelissa.

Finnairin loppuvuoden tulosta siivitti hyvin vetänyt myynti

Lentoyhtiö Finnairin vertailukelpoinen liiketulos kasvoi loka-joulukuussa 29 prosenttia vertailukaudesta ja oli 61,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia.

Toimitusjohtaja Turkka Kuusiston mukaan nousua vauhditti hyvin vetänyt myynti ja vahva operatiivinen suoritus. Tulosta tukivat myös polttoaineen hinnan lasku ja suotuisat valuuttakurssimuutokset, kun taas rasitteena oli esimerkiksi uusiutuvan polttoaineen käytön lisääminen.

Kuusisto sanoo, että kysyntä kehittyi hyvin Aasiassa ja Euroopassa mutta vaimeammin Pohjois-Amerikan-liikenteessä.

OP Pohjolan liikevoitto kasvoi

Suomen pankkien markkinajohtaja OP Pohjola kasvatti tulostaan loppuvuonna, vaikka korkokate supistui korkojen laskun seurauksena.



Liikevoitto kasvoi loka-joulukuussa 554 miljoonaan euroon, kun vuoden takaisen vertailukauden tulos oli 538 miljoonaa euroa.



Pankkien liiketoiminnalle keskeinen korkokate eli otto- ja antolainauksen erotus supistui yhdeksän prosenttia, mihin vaikutti aiempaa matalampi korkotaso.



OP:n sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat kuitenkin loppuvuonna huomattavasti. Taustalla olivat osakkeiden käyvän arvon muutokset.

Sanoman loka-joulukuun tappio edellisvuoden tasolla

Media- ja oppimateriaaliyhtiö Sanoman oikaistu liiketulos oli loka-joulukuussa 27,4 miljoonaa euroa tappiollinen. Vuotta aiemmin tappio oli likimain samansuuruinen, 27,3 miljoonaa euroa.



Toimitusjohtaja Rob Kolkman sanoo tiedotteessa, että tekoälyn käytöstä on tullut yhä kiinteämpi osa yhtiön työskentelytapaa sekä oppimis- että mediapuolella. Esimerkiksi opettajille on tulossa tekoälytyökalu, joka tukee tehtävien laadinnassa, tuntien suunnittelussa ja arvioinnissa. Kolkman sanoo, että uutismediassa on tekoälyn avulla kasvatettu omia kyvykkyyksiä tuottaa laadukasta perusuutisvirtaa. Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.