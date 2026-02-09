Vähittäiskauppa käy, mutta alan työpaikat katoavat.

Vähittäiskaupan myynti ja liikevaihto ovat olleet syyskuusta lähtien kasvussa, kertoo Kaupan liitto.

Liiton mukaan viime vuoden lopussa joulukauppa yllätti iloisesti ensimmäistä kertaa Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen, vaikka koko vuoden myynnin määrä oli edelleen miinuksella. Myynti pieneni 0,6 prosenttia. Koko vuoden euromääräinen liikevaihto kuitenkin kasvoi 1,3 prosenttia.

Säät vaikuttivat myyntiin. Kylmät säät söivät muun muassa päivittäistavarakaupan touko-kesäkuun myyntiä, kun taas loppuvuoden lämpimät säät kutistivat myyntiä joillakin aloilla ja tuoteryhmissä.

Tänä vuonna Kaupan liitto ennustaa vähittäiskaupan myynnin kasvavan noin prosentin ja ensi vuonna noin puolitoista prosenttia.

Liiton mukaan kysynnän elpymistä rajoittaa kuluttajien varovaisuus. Kuluttajat pyrkivät varautumaan julkisen sektorin sopeutustoimiin eli leikkauksiin ja veronkorotuksiin. Lisäksi suomalaisten asunnot ovat menettäneet arvoaan ja työttömyys on EU:n huipputasoa, liitto sanoo.

– Kotimaisen kysynnän merkitystä talouskasvulle ja työllisyydelle ei ole ymmärretty, ja esimerkiksi yleistä arvonlisäverokantaa on nostettu reippaasti, sanoo toimitusjohtaja tiedotteessa.