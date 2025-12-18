Suomi on jälleen taantumassa, ja talouden toipuminen viivästyy, kertoo valtiovarainministeriö.

VM:n mukaan Suomen talous kasvoi hyvää vauhtia viime vuoden loppupuolelle saakka, mutta tänä vuonna kasvu on jälleen hidastunut, ja Suomi on jälleen taantumassa.

– Miten tässä näin kävi? Kun talous oli jo päässyt kiinni kasvuun, mikä veti käsijarrun päälle, valtiovarainministeriö (VM) pohtii tänään julkaisemassaan talousennusteessa.

VM:n mukaan ilmeisiä jarruja on monia: ikääntyvä väestö, heikentyvä koulutustaso hidastavat tuottavuuden kasvua. Samalla kasvua hidastaa etenkin kotimaisen kysynnän puute, kun tulojen kasvusta huolimatta kotitalouksien kulutus ei ole kasvanut.

– 1340 kilometriä rajaa arvaamattoman naapurin (Venäjän) kanssa pitää yllä uhkaa ja epävarmuutta yhteiskunnassa, ennusteessa todetaan.

Julkisen talouden rakenteellinen ahdinko – ja mitä sen korjaaminen vielä meiltä vaatiikaan – saavat kaukokatseiset kotitaloudet varautumaan tulevaisuudessa lankeavan laskun maksuun ja säästämään.

Talous ei juuri kasva tänä vuonna

VM:n mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 0,2 prosenttia. Ensi vuonna bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 1,1 prosenttia, 1,7 prosenttia vuonna 2027, ja 1,6 prosenttia vuonna 2028, VM kertoo.

Vielä syksyllä VM ennusti talouden kasvavan tänä vuonna 1,0 prosenttia ja ensi vuonna 1,4 prosenttia.

– Taantuma on pitkittynyt, ja kasvun käynnistyttyäkin työllisyys kasvaa aiemmin arvioitua hitaammin. Kun bkt:tä kertyy vähemmän, julkisen talouden alijäämät syvenevät ja velka kasvaa nopeammin kuin aiemmin arvioimme, sanoo VM:n ylijohtaja, osastopäällikkö Mikko Spolander ministeriön tiedotteessa.

Vuosi sitten joulukuussa VM ennusti, että talous kasvaisi tänä vuonna 1,6 prosenttia.

– Työmarkkinoihin, geopoliittiseen tilanteeseen ja julkisen talouden sopeuttamistarpeisiin liittyvät epävarmuudet ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta poikkeuksellisen pitkäkestoisesti ja saaneet lykkäämään hankintapäätöksiä, tiedotteessa todetaan.

Velkasuhde nousemassa yli 90 prosenttiin

Tänä vuonna Suomen julkisen velan suhde bkt:hen nousee yli 89 prosenttiin, VM kertoo.

Hallituksen keskeinen talouspoliittinen tavoite on ollut pysäyttää velkasuhteen kasvu vaalikauden loppuun, eli vuoteen 2027 mennessä.

VM kuitenkin ennustaa, että velkasuhde kasvaa 91,6 prosenttiin vuonna 2026, ja 92,4 prosenttiin vuonna 2027.

Velkasuhteen kasvu jatkuu koko vuoteen 2030 ulottuvan ennustejakson ajan, ja vuonna 2030 velka on jo yli 96 prosenttia suhteessa bkt:hen.

Julkisen talouden alijäämän vuoksi Suomi on jo joutumassa EU:n alijäämämenettelyyn.

Suurempi vaikutus voi olla sillä, jos Suomen velkasuhde ylittää 90 prosentin rajan. Silloin aktivoituisi niin sanottu EU:n velkakestävyysturvalauseke, joka voisi velvoittaa Suomea pienentämään velkasuhdetta prosenttiyksiköllä vuodessa.

VM:n mukaan Suomen julkisen talouden haasteet eivät johdu pelkästään pitkittyneestä matalasuhdanteesta, vaan ongelmien juurisyyt ovat talouden ja julkisen talouden rakenteissa.