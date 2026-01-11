Tiia Olkkonen ja Amanda Saari kahinoivat Kuopion SM-hiihtojen sprinttifinaalissa. Hilla Niemelä ja Anne Kyllönen kolaroivat kisansa pilalle välierässä.

Vuokatti Ski Team Kainuun Katri Lylynperä pääsi sunnuntaina Kuopiossa vuosien tauon jäljiltä korkeimmalle korokkeelle hiihdon Suomen mestaruuskilpailuissa. Lylynperä nappasi voiton perinteisen hiihtotavan sprintissä.

Pohti Skiteamin Ella Noora Haapalehto sijoittui toiseksi ja Iisalmen Visan Nora Kytäjä kolmanneksi. Tuloslistasta tuli yllätyksellinen, kun Tiia Olkkonen ja Amanda Saari törmäilivät finaalissa myös Anni Alakosken kilpailun pilalle. Hilla Niemelä ja Anne Kyllönen kolaroivat ja karsiutuivat välierässä.

Lylynperä aloitti mestaruusjuhlansa hieman hämmentyneenä loppukilpailun kolarin jäljiltä.

– Mietin, tuleeko siitä minullekin joku rankku (rangaistus), Lylynperä kertoi.

– Ajattelin, ettei kannata paljon tuuletella, jos tulee jotain sanomista. Ei sitten tullut.

Lylynperä ei näyttänyt millään tavalla syylliseltä, mutta jännitti silti tilannetta.

– Ei sitä itse aina tiedä, mistä se kontakti väistötilanteessa tulee. Että, onko itse ollut jotenkin siinä ketjureaktiossa mukana, Lylynperä selitti.

– Vasta kameroiden kuvista varmistuin, että ihan siististihän se minulta meni.

Olympiatavoitetta on vaikea korvata

Lylynperä lähti kauteen tavoitteenaan Milano-Cortinan olympialaiset. Suomen mestaruudesta hän sai pientä lohtua, vaikka päätavoite on karannut hänen ulottuviltaan.

– Minulla ei ole mestaruuksia liikaa (neljä sprinttikultaa ennestään) ja tämä on merkki siitä, etten ole ollut harjoittelussani ihan metsässä, Lylynperä totesi.

– Alkukausi oli kyllä iso pettymys, kun huomasin, etten ole kunnossa.

Lylynperä ei tiedä vieläkään, miksei hän päässyt alkukaudesta haluamalleen tasolle.

– Ei ole ainakaan ollut terveydellisiä haasteita, Lylynperä vakuutti.

Loppukaudelle Lylynperällä ei vielä ole kovin selkeitä suunnitelmia.

– Fokus on ollut nyt lähinnä siinä, että löytäisin kisoja, joissa olisi kiva hiihtää, Lylynperä kertoi.

– On ihan selvää, että itselle tulee kilpailutaukoa olympialaisten aikaan. Sen jälkeen ei oikein ole kuin Suomen cupit ja ehkä yksittäisiä maailmancupin kisoja.