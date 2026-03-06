Maastohiihtäjä Perttu Hyvärisellä on huomenna Lahdessa edessä pitkän uransa viimeinen maailmancupin osakilpailu. Hetki on 34-vuotiaalle urheilijalle tunteikas.

Hyvärinen asteli Lahden hiihtostadionilla MTV Urheilun kameroiden eteen kaksi päivää ennen uransa viimeistä maailmancup-starttia. Kysyttäessä, miltä uran yhä lähemmäksi käyvä loppu tässä kohtaa tuntuu, Hyvärinen sanoi suoraan, ettei tilanne ole helppo.

– Luulin, että tämä on helppoa, mutta ei tämä niin helppoa olekaan nyt kaikkineen. Tunteita on yllättävän paljon pinnassa. Mutta kaiken kaikkiaan tuntuu myös tosi hyvältä lopettaa. Aika on nyt kypsä.

Hyvärisen maailmancup-debyytistä tulee tänään kuluneeksi 16 vuotta. Hän oli keväällä 2010 Salpausselällä mukana miesten viestissä Suomen kolmosjoukkueessa. Säännöllisesti hän alkoi kiertää maaimancupia kaudella 2014–2015.

Päätös uran lopettamisesta oli selvä jo tämän kauden alussa.

– Olen kaiken kaikkiaan tosi ylpeä siitä, minkälainen urheilija olen ollut. Vähän on koetettu menestystä välillä saada aikaiseksi ja pitää jonkinlaista viihde-elementtiä myös tässä suomalaisessa urheilussa ja olla reiluja ja rehellisiä kaikkia kohtaan. Siitä olen ylpeä.

Hyvärisen tapauksessa viihde-elementit alkoivat näkyä yhä vahvemmin uran loppua kohden. Rapatessa myös roiskui, mutta sekin kuuluu asiaan.

– Meidän ammattimme on olla absoluuttisesti huippu-urheilija, mutta elinkeinomme on ihan puhdas show-puoli. Tuotamme kotisohville mahdollisimman isoja tunteita, ovat ne sitten pettymyksiä, myötähäpeää, voitonriemua tai ylpeyttä. Koko tätä skaalaa koetetaan tuottaa.