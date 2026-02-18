Joni Mäen väitettiin kolanneen Federico Pellegrinon. Suomalaiset kiistävät.
Milano-Cortinan olympialaisten miesten vapaan hiihtotavan parisprinttifinaalin jälkeen kolisi.
Osallisena oli Suomen joukkueen maaliin 11:ntenä tuonut Joni Mäki.
Tapauksesta käytyä debattia avasi hiihtäjäpari Lauri Vuorinen.
– Kaikki kyselevät, miksi Joni kolasi Pellegrinon maalissa. Olin kyllä vieressä katsomassa, niin ei ollut Pellegrinolla osumaa minun mielestäni ainakaan. Hyvin se siitä soljui, Vuorinen sanoi hämillään.
Hänen mukaansa asiasta olivat kyselleet "kaikki toimittajat".
Mäki kertoi tilanteesta myös itse.
– Se tuli nopeasti. Porukkaa oli vain jäänyt tosi lähelle maaliviivaa, niin en pystynyt oikein mitään tekemään tullessani kovalla vauhdilla. Yritin väistellä sen, mitä pystyin, hän selvitti.