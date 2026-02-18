



Väite Suomen hiihtäjästä leviää – Lauri Vuorinen ihmeissään: "Olin vieressä katsomassa" Lauri Vuorinen ja Joni Mäki kävivät parisprinttifinaalin jälkeistä taklaustilannetta läpi. Lehtikuva Julkaistu 18.02.2026 14:44 Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Joni Mäen väitettiin kolanneen Federico Pellegrinon. Suomalaiset kiistävät. Milano-Cortinan olympialaisten miesten vapaan hiihtotavan parisprinttifinaalin jälkeen kolisi. Osallisena oli Suomen joukkueen maaliin 11:ntenä tuonut Joni Mäki. Tapauksesta käytyä debattia avasi hiihtäjäpari Lauri Vuorinen. – Kaikki kyselevät, miksi Joni kolasi Pellegrinon maalissa. Olin kyllä vieressä katsomassa, niin ei ollut Pellegrinolla osumaa minun mielestäni ainakaan. Hyvin se siitä soljui, Vuorinen sanoi hämillään. Hänen mukaansa asiasta olivat kyselleet "kaikki toimittajat". Lue myös: Yllätystieto olympiahiihdosta: Suomi kutsuttu tuomariston pakeille Mäki kertoi tilanteesta myös itse. – Se tuli nopeasti. Porukkaa oli vain jäänyt tosi lähelle maaliviivaa, niin en pystynyt oikein mitään tekemään tullessani kovalla vauhdilla. Yritin väistellä sen, mitä pystyin, hän selvitti.

Osumaa joka tapauksessa tuli.

– Kyllä siellä joku lensi.

Miten pahasti?

– Kyllä hän aika nopeasti oli pystyssä, ei jäänyt valittelemaan mitään.

Italialaisen parisprintin pronssimies Pellegrinon kanssa suomalaiset eivät olleet jutelleet.

– Ei meillä ole mitään puhuttavaa, koska ei me osuttu siihen, Vuorinen sanoi.

Italian Federico Pellegrino tuuletteli parisprintin olympiapronssia. Hänen parinaan hiihti Elia Barp.

"Karu totuus"

Miesten parisprintin olympiakulta meni Norjaan. 11:nneksi jäänyt Suomi putosi pelistä Vuorisen kolmannella osuudella.

Vuorinen myönsi, että hänen jalkansa kangistui viimeiseen nousuun. Mäki ei pystynyt enää ankkurina niin sanottuihin ihmetemppuihin.

– Tällainen skenaario oli varmasti todennäköisempi kuin se, että olisimme mitalisteja tällä hetkellä. Se oli vain karu totuus, Vuorinen lausui ja jatkoi:

– Toivoimme ja uskoimme, että pystyisimme olemaan vielä lähempänä mitalitaistoa. Tiesimme, että se olisi vaatinut meiltä molemmilta ihan huippupäivän vetoa. Nyt ei tullut sitä.

– Totta kai olemme vähän pettyneitä, mutta ei tämä vapaan pariviesti meille kuitenkaan mikään bravuurimatka ole. Aika vähän tältä matkalta on kuitenkin historiassa tullut menestystä.

Bolshunov-tapaus

Lopussa "rymistelleellä" Mäellä on taklaustilanteista kokemusta myös ottavana osapuolena. Tammikuussa 2021 Lahden Salpausselän kisoissa Venäjän Aleksandr Bolshunov tööttäsi suomalaisen maalialueella kumoon.

Suomi oli tuolloin lyönyt Venäjän tiukassa taistelussa maailmancup-viestin kakkossijasta.

Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme MTV Uutiset