Perttu Hyvärinen hiihti viimeistä kertaa urallaan suomalaisyleisön edessä Lahdessa. Hyvärinen jättää kilpaladut hyvillä mielin.

Hyvärinen, 34, nähtiin sunnuntaina viimeistä kertaa urallaan maailmancup-kilpailussa Suomen laduilla.

Hyvärinen myöntää, että tunteet meinasivat ottaa miehestä vallan jo ennen kilpailua ja sen aikana.

– Aika hieno päivä. Isolla pensselillä maalattiin kyllä noita tunteita tänään. Ihan hieno päivä kaiken kaikkiaan. Onhan tämä ikimuistoinen hetki, Hyvärinen toteaa MTV Urheilulle.

– Verkassa meinasi mennä ihon alle. Ensimmäinen kierros oli kisassa ihan hyvä, mutta viimeisellä kierroksella yleisö otti omansa ja meni suoraan sielusta läpi. Ei ehkä tänään ollut se tulos kaikkein tärkein. Hieno päivä, Hyvärinen myhäilee.

Innokkaalle ja kannustavalle suomalaisyleisölle Hyvärinen lähettää ison kiitoksen.

– Yleisö on ihan uskomaton täällä. Nautin siitä ihan hirveästi.

Kokenut hiihtäjä sivakoi päivän kisassa 27:nneksi. Vaikka lähtökohdat kisaan olivat poikkeukselliset, pyrki Hyvärinen ladulla täysin normaaliin suoritukseen.