Lauri Vuorinen kaatui sauvarikkoon. Rovaniemen ankarat pakkaset ajoivat MM-mitalistin harjoittelemaan sisätiloissa.

Uran ensimmäinen Suomen mestaruus lämmitti Ike Melnitsin mieltä aivan erityisellä tavalla sunnuntaina Kuopiossa. Mestaruusmitali sai lisähohdetta taktisen täysosuman ansiosta ja Melnitsin alavireisen alkukauden jäljiltä.

Pyhäjärveläistä Pohti SkiTeamia edustava Melnits juhli perinteisen hiihtotavan sprinttimestaruutta. Jämin Jänteen Markus Vuorela nappasi kympin mestaruuden jatkoksi SM-hopean, ja Imatran Urheilijoiden Ville Ahonen sijoittui kolmanneksi.

Olympialaisiin valittu Lauri Vuorinen kärsi sauvarikon ja lensi finaalissa nurin. Viime talven kaksinkertainen MM-mitalisti jäi loppukilpailussa kuudenneksi.

– Mestaruus tuntuu hyvältä, kun on ollut hieman haasteita alkukaudesta. En ole löytänyt normivirettä, joka minulla oli vielä syksyllä, Melnits selvitti mestaruuden merkitystä.

– Tuntuu, että kunto löytyi tähän viikonloppuun. Lähdin totta kai hakemaan mestaruutta, mutta ihan ei ollut uskoa siihen. Toisaalta en myöskään valmiiksi luovuttanut sen suhteen.

Lepo palautti normivireen

Kuopiossa asuva Melnits, 22, rohkaistui kehon lupaavista tuntemuksista ennen kilpailua.

– Tänään tuntui tosi hyvältä ihan alkuverryttelystä asti, mikä on harvinaista.

Melnitsin päivä huipentui loppukilpailuun, joka sujui hänen ennakkosuunnitelmiensa mukaisesti.

– Tein oikeita ratkaisuja, Melnits totesi.

– Paransin sijaa, kun piti, ja pysyin aika keulassa. Olin koko ajan ihan hollilla.

Melnitsin alkukauden alavireisyyteen ei ollut mitään ilmeistä syytä. Vaikeudet tulivatkin yllätyksenä, kun hänellä ei ole ollut esimerkiksi mitään terveyshuolia.

– Levon kautta siitä selvisin, joten ehkä siinä oli vähän väsymystä päällä, Melnits arveli.

– Nyt sitten liikahti, kun sain palauduttua siitä kuormituksesta.

Nousukunnossaan Melnits tähtää loppukaudesta maailmancupiin, alle 23-vuotiaiden MM-kisoihin ja SM-hiihtoihin.

– Paljon vaan hyviä kisoja. Talvella täytyy kisata, eikä pelätä niitä.

Sauvarikko ja ankarat pakkaset

Lauri Vuorinen keskeytti Tour de Skin uuden vuoden päivään, mutta selvisi nopeasti pienestä flunssastaan. Kuopion kisoissa hän tavoitteli sprinttimestaruutta tosissaan ja ilman pitovoiteita, mutta suunnitelmat kariutuivat finaalin kahinoissa.

– Se "Wangi" (Kiinan Qiang Wang) katkaisi jyrkällä mun sauvan, Vuorinen tiivisti rauhallisesti kilpailunsa.

– Eikä ollut ensimmäinen kerta.

Sauvarikosta seurasi myös nurinmeno.

– Käteen jäi lyhyt tumppi ja sellaisen lyö tosi herkästi jalkojen väliin. Siinä sitten kaaduin vielä, Vuorinen jatkoi.

Kunnostaan Vuorinen ei ole huolissaan, vaikka pakkaset ovat pitäneet hänet alkuvuodesta sisätiloissa.

– Rovaniemellä on ollut niin kovat pakkaset, etten ole päässyt harjoittelemaan ulkona yhtään. Pääsin täällä ensi kertaa Tourin jälkeen haistelemaan ulkoilmaa, Vuorinen naurahti.

– Oli hyvä päästä nyt tekemään oikeita hiihtoliikkeitä, eikä hiihdellä pelkästään matolla. Oli sillä tavalla hyvä ratkaisu tulla tänne, ja kyllä Suomen mestaruuskin olisi maistunut.

Vuorinen hiihtää ennen Milano-Cortinan olympialaisia maailmancupin sprintit Oberhofissa ja Gomsissa.

– Toivottavasti fiilis menisi niissä parempaan suuntaan, Vuorinen kaavaili.

Oberhofin sprintti hiihdetään 17. tammikuuta vapaalla ja Gomsin kilpailu 24. tammikuuta perinteisellä. Milano-Cortinan olympiasprintti kamppaillaan perinteisellä hiihtotavalla 10. helmikuuta.