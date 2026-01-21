Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat löysivät ruskovyökaristetta aiheuttavan sienen ensimmäistä kertaa Suomessa.
Luonnonvarakeskus kertoo uudesta mäntyjen vitsauksesta Suomessa.
Vieraslajisieni Lecanosticta acicola aiheuttaa männyissä ruskovyökaristetta.
Tautia havaittiin kaupunki-istutuksessa kasvaneessa vuorimännyssä Varsinais-Suomessa viime vuoden lokakuussa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ruskovyökaristetta on havaittu Suomessa.
Tästä on kyse
Ruskovyökaristeen oireet ilmenevät neulasissa ruskeina laikkuina, joita ympäröi kellertävä kehä.
Luken mukaan laikut voivat kiertää koko neulasen ja johtaa neulasen kärjen nekroosiin. Kuolleessa kudoksessa sieni muodostaa mustia rakenteita, joissa se tuottaa soikeita itiöemiä.
– Lecanosticta acicola -sieni luokitellaan Euroopassa vieraslajiksi. Luke tekeekin tiivistä yhteistyötä kansainvälisten tutkijoiden kanssa, jotta opimme tunnistamaan uudet metsäpuiden uhat ajoissa, kertoo johtava tutkija Eeva Terhonen.
Sienen isäntäkasveina toimivat useat mäntylajit, myös kotimainen metsämänty.