Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

– Lecanosticta acicola -sieni luokitellaan Euroopassa vieraslajiksi. Luke tekeekin tiivistä yhteistyötä kansainvälisten tutkijoiden kanssa, jotta opimme tunnistamaan uudet metsäpuiden uhat ajoissa, kertoo johtava tutkija Eeva Terhonen .

Luken mukaan laikut voivat kiertää koko neulasen ja johtaa neulasen kärjen nekroosiin. Kuolleessa kudoksessa sieni muodostaa mustia rakenteita, joissa se tuottaa soikeita itiöemiä.

Oireisia neulasia kerättiin vuorimännystä lokakuussa 2025. Oikealla: Mustaa sienirihmastoa kasvoi ruskeiden laikkujen kohdalta. Rihmastosta mikroskopoitiin Lecanosticta acicola -sienen tuottamia itiöitä.

Oireisia neulasia kerättiin vuorimännystä lokakuussa 2025. Oikealla: Mustaa sienirihmastoa kasvoi ruskeiden laikkujen kohdalta. Rihmastosta mikroskopoitiin Lecanosticta acicola -sienen tuottamia itiöitä. Luonnonvarakeskus

Lue myös: Karut tiedot julki maailman lämpenemisen vaikutuksesta Suomeen

Toistuvat infektiot voivat aiheuttaa runsasta neulaskatoa ja vakavissa tapauksissa johtaa jopa puun kuolemaan.

Uhkaa yleistyä pohjolassa

Viimeaikaiset havainnot osoittavat, että taudinaiheuttaja voi siirtyä vierasperäisistä isäntälajeista myös kotimaisiin puihin ja asettua paikallisiin metsämäntypopulaatioihin, kuten on tapahtunut Virossa ja Latviassa.

Vaikka nykyinen Suomen havainto koskee vierasperäistä vuorimäntyä, Suomen olosuhteet saattavat mahdollistaa taudin säilymisen ja leviämisen myös kotimaiseen mäntyyn.

8:43 Jäätävää ja paahtavaa - tällainen oli ilmastovuosi 2025?

Tutkijat suosittelevat poistamaan sienitartunnan saaneen vuorimännyn, jotta ruskovyökariste ei pääse leviämään istutuksessa.

– Ruskovyökaristeen leviämiseen on nyt varauduttava. Kiireellistä lisätutkimusta tarvitaan muun muassa siitä, kuinka Suomen oloissa integroidut kasvinsuojelumenetelmät yhdistettynä torjuntaan ja jalostukseen voivat ehkäistä tartuntoja ja rajoittaa taudin leviämistä.