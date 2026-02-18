Yhä suurempi ongelma Antibioottiresistenssi tarkoittaa, että bakteeri pystyy vastustamaan antibioottilääkeaineen vaikutusta.

Antibioottiresistenssin arvioidaan kasvavan merkittäväksi terveysuhkaksi.

Nopeimmin resistenssi lisääntyy Aasiassa, trooppisella vyöhykkeellä ja köyhillä alueilla.

Euroopan komission laskelmien mukaan yli 30 000 ihmistä kuolee EU-alueella vuosittain infektioihin, joihin antibiootit eivät enää tehoa.

Arvioiden mukaan Suomessa kuolee vuosittain noin 90 potilasta resistenttien bakteerien aiheuttamiin infektioihin.

Antibioottien liiallinen ja väärä käyttö kiihdyttävät antibiooteille vastustuskykyisten bakteereiden syntymistä ja leviämistä.

Antibioottiresistenssiä voidaan ehkäistä muun muassa hyvällä hygienialla, vastuullisella antibioottien käytöllä ja rokotuksilla.