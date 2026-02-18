Kaliforniassa on tehty mahdollinen läpimurto antibiooteille resistenttien bakteerien voittamiseksi. Asiasta kertoo Science daily -tiedesivusto.
Mikrobilääkkeille vastustuskykyisten bakteerien lisääntyminen on yksi polttavimmista terveydenhuollon ongelmista.
Tutkijat arvioivat, että nykytahdilla vuonna 2050 antibioottiresistentit bakteerit voivat aiheuttaa maailmanlaajuisesti jopa kymmenen miljoonaa kuolemaa vuosittain.
Erityisen haitallisia ovat sairaaloissa leviävät bakteerikannat, jotka voivat tartuttaa potilaita ja aiheuttaa vaarallisia infektioita.
Sitkeitä bakteerikantoja leviää myös esimerkiksi maataloudessa, kalanviljelylaitoksilla ja vedenkäsittelylaitoksissa.
Nyt San Diegossa University of California -yliopistossa työskentelevät professorit Ethan Bier ja Justin Meyer ovat kehittäneet tavan eliminoida bakteereista antibiooteille vastustuskykyä tarjoavia osia.
Näin se toimii
Menetelmä perustuu CRISPR-geenimuokkaustekniikkaan. Lisäksi tutkijat hyödynsivät niin kutsuttua geeniajuri-tekniikkaa, jolla geenimuokkauksella bakteeriin siirretyt ominaisuudet saadaan leviämään bakteerikannan sisällä.
Uudella tekniikalla antibioottiresistenssiä aiheuttavat geenit siis voidaan sammuttaa bakteerin sisällä, ja antibiooteille vastustuskykyisestä bakteerista voidaan muokata jollekin antibiootille herkkä, ja ominaisuus saadaan levitettyä eteenpäin.
– Olemme tuoneet geeniajuritekniikan hyönteisistä bakteereihin kannanmuokkausta varten. Uudella CRISPR-pohjaisella menetelmällä voimme ottaa muutamia soluja ja lähettää ne sammuttamaan antibioottiresistenssi suuremman bakteeripopulaation sisällä, professori Ethan Bier kertoo.
Hieman samankaltaista menetelmää on aiemmin käytetty muun muassa malariaa levittäviin hyttysiin.
Uudet ja kehitteillä olevat menetelmät tuovat toivoa miljoonille potilaille.
Antibioottiresistenssiä vastaan kehitellään maailmalla myös muun muassa bakteriofagi ja virofagi -pohjaisia menetelmiä.
Bakteriofagilla tarkoitetaan bakteerin sisällä loisivaa virusta, joka tuhoaa bakteereita.
Virofagi puolestaan on toisessa viruksessa loisiva virus, joka sotkee isäntänsä toimintaa.
Yhä suurempi ongelma